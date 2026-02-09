Cộng đồng người Việt tại Đức tổ chức Đêm hội bánh chưng mừng Xuân

Trong tiết trời giá lạnh, tuyết trắng bao phủ những ngày cuối năm Ất Tỵ, tại thành phố Groß Kreutz ở thủ phủ Potsdam, bang Brandenburg (Đức), khuôn viên chùa Phúc Lâm bỗng trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết khi cộng đồng người Việt lại cùng nhau tụ hội trong Đêm hội bánh chưng mừng Xuân.

Không chỉ là một sinh hoạt văn hóa quen thuộc, sự kiện còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, giúp những người con xa xứ tìm lại hương vị Tết quê hương và sẻ chia tình thân trong những ngày đầu năm mới.

Phát biểu tại Đêm hội vào ngày 20 tháng Chạp âm lịch, Thượng tọa Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Phúc Lâm, cho biết đây là năm thứ 10 chùa tổ chức Đêm hội bánh chưng, với tâm thái ôn lại truyền thống bánh chưng bánh dày, ôn lại giá trị truyền thống của đạo hiếu, tôn trọng đất trời và nhớ về cha mẹ, tổ tiên, quê hương, dân tộc.

Thượng tọa Thích Thông Đạt chia sẻ với Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cùng kiều bào về ý nghĩa của chiếc bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Thượng tọa Thích Thông Đạt chia sẻ với bà con Phật tử và kiều bào câu chuyện truyền thuyết bánh chưng, bánh dày – biểu tượng của lòng hiếu thảo và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt. Thầy nhấn mạnh rằng mỗi năm những chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh dày được chuẩn bị tại chùa không chỉ để thưởng thức mà còn gửi gắm những lời chúc tốt lành, lưu giữ truyền thống và nuôi dưỡng nỗi nhớ quê hương của cộng đồng người Việt trong dịp Xuân về.

Lần đầu tham dự Đêm hội bánh chưng tại chùa Phúc Lâm, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Nguyễn Đắc Thành bày tỏ xúc động khi được nghe những câu chuyện mà Thầy Thích Thông Đạt kể về truyền thống đạo hiếu, về tinh thần của những người con xa xứ hướng về quê hương đất nước và cội nguồn dân tộc.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành mong muốn kiều bào Việt Nam tại Đức nỗ lực vươn lên, phát triển, hội nhập thành công tại quê hương thứ hai và đóng góp nhiều hơn nữa hướng về quê hương đất nước.

Sự kiện năm nay quy tụ đông đảo Phật tử và kiều bào đến từ các vùng lân cận như thủ đô Berlin, Brandenburg, Leipzig và những vùng xa hơn như Rotstock, Bremen và Cộng hòa Séc.

Những ngày trước đêm hội, sân chùa Phúc Lâm đã nhộn nhịp tiếng cười nói. Mùi lá dong, mùi nếp thơm, mùi đậu xanh thanh tịnh hòa quyện trong không khí lạnh của mùa Đông nước Đức tạo nên cảm giác thân quen, khiến nhiều người như được trở về với căn bếp gia đình những ngày giáp Tết ở quê nhà.

Các Phật tử và bà con trong cộng đồng, từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ và cả những em nhỏ sinh ra tại Đức cùng nhau quây quần trong khuôn viên chùa. Người rửa lá, người vo gạo, người gói bánh. Những đôi tay khéo léo thoăn thoắt gấp lá, buộc lạt, tạo nên những chiếc bánh chưng vuông vức mang đậm hồn Việt. Với nhiều bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở Đức, đây là lần đầu tiên được học cách gói bánh chưng - một trải nghiệm vừa lạ vừa xúc động.

Bên cạnh hoạt động gói bánh, bà con kiều bào cũng được thưởng thức những món ăn chay thuần Việt và chương trình văn nghệ mừng Xuân.

Một gian hàng của Hội chợ Xuân ở chùa Phúc Lâm. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Thầy Thích Thông Đạt cho biết năm nay, các Phật tử trở lại chùa Phúc Lâm để cùng đón một mùa Xuân đoàn viên bên mái ấm tâm linh của ngôi chùa và thưởng thức những chiếc bánh chưng, cũng như trải nghiệm Hội chợ Xuân. Không gian tuy khiêm tốn nhưng cũng tái hiện phần nào phố phường cổ kính của những ngày Xuân quê tại Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Đức, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An nói: “Chùa Phúc Lâm vẫn có thông lệ tổ chức Đêm hội bánh chưng trước hoặc sau ngày ông Công ông Táo. Dù không phải quy mô lớn, song Đêm hội tái hiện được nét đẹp truyền thống của người Việt, cho các cháu thế hệ thứ 2, thứ 3 cảm nhận được nét đẹp văn hóa."

Từ Cộng hòa Séc đến chùa Phúc Lâm dự lễ, bà Nguyễn Minh Nguyệt, cho hay: “Tôi cảm nhận Đêm hội bánh chưng ở ngôi chùa Phúc Lâm rất trang nghiêm và đẹp đẽ. Tôi cảm thấy về đây như trở lại quê hương, ngôi chùa ấm áp của quê nhà."

Phát biểu trong buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cường, Phật tử tại Đức chia sẻ: “Không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc được đón Tết đoàn viên bên gia đình nơi quê hương của mình. Xa quê hương, những người con nước Việt lòng vẫn luôn hướng về đất mẹ, tập gói bánh, kết hoa đào, tổ chức lễ bánh chưng để cầu chúc cho cha mẹ và gia đình một năm mới nhiều điều phúc lạc. Chúng tôi cảm nhận được ngày Tết quê mình qua từng chiếc bánh chưng, cùng chúc tụng cho nhau một năm Bính Ngọ tốt lành. Và trong tim chúng ta, dù ở đâu, đi đâu chúng ta vẫn là một người con Việt, một người con hiếu thảo."

Đêm hội bánh chưng tại chùa Phúc Lâm không chỉ là một hoạt động văn hóa thường niên mà còn là nhịp cầu nối giữa truyền thống và hiện tại, giữa quê hương và cộng đồng người Việt nơi xa xứ.

Giữa mùa Đông lạnh giá của nước Đức, hơi ấm từ những nồi bánh chưng và tình người đã mang đến một mùa Xuân đậm hồn Việt, lan tỏa niềm vui và hy vọng cho một năm mới an lành./.

