Xuân Bính Ngọ 2026: Xuân Quê hương ấm áp trong cộng đồng người Việt tại Mexico

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” nhằm mang đến không gian đậm đà bản sắc dân tộc, ấm áp nghĩa tình cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại quốc gia Mỹ Latinh này. Đây là dịp để bà con kiều bào cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui đón Tết cổ truyền, tăng cường gắn kết cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải gửi tới toàn thể bà con kiều bào những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, bày tỏ tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các cơ quan đại diện Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Mexico.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải nâng cốc mừng Xuân mới cùng Chủ tịch Hội người Việt tại Mexico Nguyễn Hữu Động. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh, mỗi độ Tết đến, Xuân về là thời khắc thiêng liêng để những người con đất Việt, dù ở bất cứ nơi đâu cùng hướng về cội nguồn, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Theo Đại sứ, Tết cổ truyền không chỉ là dịp đoàn viên, mà còn là sợi dây tinh thần bền chặt gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài với Tổ quốc, nhắc nhở mỗi người con xa quê luôn là một phần máu thịt của quê hương Việt Nam.



Điểm lại những dấu mốc quan trọng của đất nước trong năm qua, Đại sứ Nguyễn Văn Hải bày tỏ tự hào trước những thành tựu to lớn và toàn diện mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2025 ghi dấu những sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của dân tộc như kỷ niệm 80 năm thành lập nước, 50 năm đất nước thống nhất.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và xã hội, kinh tế tăng trưởng ấn tượng với GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao nhất châu Á và thế giới, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.



Đại sứ nhấn mạnh Xuân Bính Ngọ 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng vừa được tổ chức thành công rất tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước.

Đại hội đã đề ra những định hướng chiến lược quan trọng, thể hiện rõ tư duy đổi mới và hành động đột phá với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 hướng tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Những quyết sách này tạo khí thế mới, niềm tin mới cho toàn Đảng, toàn dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.



Về đối ngoại, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho biết Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2025.

Trong bối cảnh đó, quan hệ Việt Nam-Mexico tiếp tục phát triển tích cực và thực chất trên nhiều lĩnh vực, với kim ngạch thương mại song phương tăng hơn 20% năm 2025.

Đại sứ đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Mexico trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại quốc gia Mỹ Latinh này, đặc biệt là sự chung tay, sẻ chia hướng về đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Đại sứ khẳng định Đại quán Việt Nam tại Mexico sẽ tiếp tục là ngôi nhà chung, là cầu nối vững chắc, đồng hành và hỗ trợ bà con kiều bào trong mọi hoàn cảnh.



Tại sự kiện, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hữu Động bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của Đại sứ quán Việt Nam, đồng thời khẳng định hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, vận động bà con tích cực hội nhập xã hội sở tại và hướng về quê hương, đất nước.



Chương trình “Xuân Quê hương” diễn ra trong không khí đầm ấm, rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đậm sắc Xuân, ẩm thực truyền thống và những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới Bính Ngọ an khang, thịnh vượng. Qua đó, chương trình không chỉ góp phần giúp kiều bào vơi đi nỗi nhớ quê hương nơi xa xứ mà còn lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế ở nước sở tại./.



