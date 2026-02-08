Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu năm 2025

Sáng 8/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025.

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm 2025, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Mặt trận các cấp đã nỗ lực đổi mới, hướng tới những hoạt động thiết thực để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy vai trò là cầu nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài với Tổ quốc, là 'mái nhà chung' để mỗi người con xa xứ luôn cảm thấy ấm lòng khi hướng về Tổ quốc.

Trong năm vừa qua, bà con kiều bào đã nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trong đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiều bào đã hướng về quê hương, chung tay đóng góp ủng hộ trên 45 tỉ đồng và 15 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, 11.

Bên cạnh đó, trong đợt lấy ý kiến sâu rộng của toàn thể nhân dân trong và ngoài nước đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng từ khắp các châu lục đã đóng góp trên 2.300 lượt ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng của bà con đối với quyết sách đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi gặp mặt, đại diện người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu cũng đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao.

Chúc mừng những gương mặt tiêu biểu của tiêu biểu trong cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới tại buổi gặp mặt, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng bà con đã khẳng định được vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị ở nước sở tại đặc biệt là những kiều bào trẻ tuổi, góp phần làm rạng danh cơ đồ và vị thế của Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi bà con - những đại diện tiêu biểu của cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, và thông qua bà con tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hãy phát huy điểm tương đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, cùng nhau xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên trên con đường của kỷ nguyên mới./.

