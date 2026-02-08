TTXVN trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn xã Tân Trào

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, sáng 8/2, tại Nhà văn hóa trung tâm xã Tân Trào (Tuyên Quang), Đoàn công tác của TTXVN do ông Ngô Thanh Sơn, Chánh Văn phòng TTXVN làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Trào.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo TTXVN, ông Ngô Thanh Sơn đã thăm hỏi, chúc Tết lãnh đạo và nhân dân xã Tân Trào. Bày tỏ niềm xúc động khi trở về Tân Trào - mảnh đất lịch sử thiêng liêng, nơi từng ghi dấu những quyết định làm thay đổi vận mệnh của đất nước, ông Ngô Thanh Sơn nhấn mạnh, Đoàn công tác của TTXVN về đây không chỉ để trao những phần quà Tết, mà còn để trở về với cội nguồn, với ký ức, với ân tình sâu nặng cùng nhân dân. Đối với các thế hệ người làm báo Thông tấn, Tân Trào không chỉ là một địa danh lịch sử được ghi dấu, mà là một phần ký ức sống, là nơi khởi nguồn của lý tưởng, của niềm tin và trách nhiệm nghề nghiệp.

Tại Khu di tích Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1952-1954, tại thôn Trung Long, xã Tân Trào (Tuyên Quang), ngày 4/3/1952, cán bộ, phóng viên Việt Nam Thông tấn xã đã vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm và căn dặn ân cần.

Đặc biệt, vào đầu hè năm 1954, khi tiếp nhận bản tin về Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác đã gửi gắm lời dặn “Tin tức càng nhanh, kháng chiến càng mau thắng lợi." Lời dặn ấy đã trở thành kim chỉ nam, được các thế hệ người làm báo TTXVN ghi nhớ trong tim và quyết tâm thực hiện. Chính trên mảnh đất này, nhân dân Tân Trào đã chở che, đùm bọc, san sẻ từng bát gạo, từng mái nhà, từng lối mòn trong rừng sâu cho những người làm báo Thông tấn. Ân tình và sự hy sinh thầm lặng ấy là ân tình mà các thế hệ TTXVN luôn khắc ghi, nhớ mãi.

Đoàn công tác của TTXVN tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Trào. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Chương trình tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có công, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn là lời tri ân sâu nặng của TTXVN đối với mảnh đất cách mạng, đối với bà con nhân dân xã Tân Trào.

Những phần quà là tấm lòng và mong muốn góp thêm hơi ấm để những gia đình khó khăn đón Tết trong sự đầm ấm và nghĩa tình, là sự gửi gắm lòng biết ơn và trách nhiệm của những người làm báo Thông tấn đối với bà con nhân dân xã Tân Trào - những người đã chở che, đồng hành cùng Cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn," “nghĩa tình cách mạng”, “tương thân tương ái” và giữ bền chặt mối gắn bó giữa TTXVN với mảnh đất cách mạng Tân Trào.

Chánh Văn phòng TTXVN Ngô Thanh Sơn cũng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, chung tay đầy trách nhiệm, nghĩa tình của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Sự hỗ trợ của Quỹ không chỉ góp phần mang đến những phần quà Tết kịp thời cho các gia đình khó khăn, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội, vun đắp những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc.

Tại chương trình, Đoàn công tác của TTXVN đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Trào.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Trào, ông Hoàng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào gửi lời cảm ơn TTXVN đã về thăm, chúc Tết và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Hoạt động này thể hiện tình cảm sâu đậm, sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên TTXVN đối với quê hương Tân Trào lịch sử. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo TTXVN không chỉ mang theo những món quà vật chất thiết thực, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết ấm no, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Điều này càng minh chứng cho truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện./.

