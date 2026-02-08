Vượt rừng núi hiểm trở: Hơn 100 y bác sĩ khám bệnh miễn phí cho đồng bào Cơ Tu

Ngày 8/2, Chương trình "Trao quà Tết Bính Ngọ 2026 - Gắn kết Đà Nẵng, Lan tỏa yêu thương" do VOV miền Trung phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sở Y tế Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức đã diễn ra sôi nổi.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là hoạt động khám bệnh chuyên sâu tại chỗ cho đồng bào xã A Vương - xã miền núi xa xôi, cách trở mới sáp nhập về Đà Nẵng (từ huyện Tây Giang, Quảng Nam cũ).

Thấu hiểu sự thiệt thòi của bà con vùng cao trong việc tiếp cận y tế, các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Mắt... đã cử những bác sĩ giỏi nhất, là các Trưởng, Phó khoa mang theo trang thiết bị hiện đại để thăm khám trực tiếp.

Đồng bào Cơ Tu ở xã miền núi A Vương được các bác sỹ thăm khám sức khỏe tổng quát với các trang thiết bị y tế. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

600 người dân nghèo xã A Vương đã được khám bệnh chuyên khoa, cấp phát thuốc miễn phí. Ngoài ra, khoảng 500 trẻ em mầm non, tiểu học tại xã A Vương được khám sàng lọc tim mạch để phát hiện sớm các bệnh lý bẩm sinh.

Không chỉ hướng về vùng cao, chương trình còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, giúp họ yên tâm đón một cái Tết cổ truyền mạnh khỏe, đầm ấm.

Theo ban tổ chức, tổng cơ số thuốc cấp phát trong đợt này lên tới hơn 1.000 đơn vị, cùng 300 cặp kính viễn/gọng kính, với tổng trị giá y tế hơn 260 triệu đồng và 4,5 tấn gạo cho các hộ nghèo tại hai xã biên giới Hùng Sơn và A Vương.

Điểm nhấn là 2 thiết bị xe X quang lưu động và máy siêu âm cầm tay đã giúp các y, bác sĩ thăm khám cho cả người lớn và trẻ em được chuyên sâu hơn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã dành 270 triệu đồng để trao tặng các phần quà thiết thực cho hộ nghèo tại hai xã biên giới Hùng Sơn và A Vương.

Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và các đơn vị đồng hành cũng trao hàng trăm suất quà Tết ý nghĩa đến tận tay đồng bào các xã vùng cao mới sáp nhập, với tổng trị giá quà tặng toàn chương trình lên tới 1,5 tỷ đồng, góp phần "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong dịp Tết đến xuân về./.