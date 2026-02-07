Gặp mặt giao lưu giữa Trung tướng Phạm Tuân và nữ phi hành gia Amanda Nguyễn

Chiều 7/2, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã diễn ra cuộc gặp mặt, giao lưu giữa Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phạm Tuân và chị Amanda Nguyễn - nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, cùng các sỹ quan trẻ thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân; đoàn viên, thanh niên Bộ Ngoại giao; sinh viên Học viện Ngoại giao...

Trong không khí thân tình của buổi giao lưu, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của buổi giao lưu, tạo khoảnh khắc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ: từ người anh hùng bản lĩnh mở ra những cánh cửa đầu tiên đến những người trẻ hôm nay đang tiếp bước và viết tiếp hành trình ấy, qua đó truyền cảm hứng tới các thế hệ Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa khẳng định Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, luôn trân trọng từng nỗ lực và thành tựu của kiều bào, coi đó không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mà còn là nguồn lực quý báu cho sự phát triển của đất nước.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn đồng hành cùng cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là các bạn trẻ - những người mang trong mình tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên trong một thế giới đang không ngừng chuyển động.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa mong muốn dù ở bất cứ đâu, các bạn trẻ luôn giữ trong tim tình yêu với quê hương, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, theo đuổi tri thức và sẵn sàng kết nối, đồng hành cùng quê hương Việt Nam bằng những cách thức linh hoạt, sáng tạo và thiết thực.

Chia sẻ tại cuộc gặp mặt, Trung tướng Phạm Tuân bồi hồi nhắc lại chuyến bay lịch sử cách đây 46 năm, khi ông là người Việt Nam và châu Á đầu tiên bay lên vũ trụ vào năm 1980, trong chương trình Interkosmos của Liên Xô; chia sẻ hành trình từ một phi công chiến đấu trong chiến tranh, từng đối đầu với không quân Mỹ, đến hôm nay, được bắt tay, trò chuyện thân tình với những người bạn quốc tế vì hòa bình và phát triển.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân chia sẻ tại chương trình giao lưu. (Ảnh: TTXVN phát)

Chia sẻ lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ, Trung tướng Phạm Tuân kể lại những bài huấn luyện khắc nghiệt và các tình huống nguy hiểm trong quá trình bay, qua đó nhấn mạnh bản lĩnh, kỷ luật và sự bình tĩnh của người phi công, người phi hành gia.

Gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ, Trung tướng Phạm Tuân nhấn mạnh cần đánh giá đúng thế mạnh của bản thân để lựa chọn con đường phù hợp, đồng thời đề cao vai trò của sáng tạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, coi đây là chìa khóa để mỗi cá nhân và đất nước tìm ra lối đi riêng.

Bày tỏ xúc động khi được trở về Việt Nam, chị Amanda Nguyễn chia sẻ về chuyến bay vào không gian, câu chuyện mang theo hạt sen mà chị đã tiếp nhận từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam để mang lên không gian thực hiện thí nghiệm, cũng như bức thư chúc mừng của Chủ tịch nước gửi tới chị sau chuyến bay.

Trích dẫn câu nói của Trung tướng Phạm Tuân: “Từ vũ trụ nhìn xuống, quê hương không phải là Việt Nam, Nga hay bất cứ quốc gia nào, mà là Trái Đất," chị Amanda Nguyễn luận giải thêm, chính khoa học và công nghệ đã giúp con người có được góc nhìn ấy.

Theo chị Amanda, khoa học và công nghệ là ngôn ngữ chung của nhân loại, là cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hàn gắn giữa các dân tộc. Từ không gian nhìn xuống, Trái Đất hiện lên như một “chấm xanh nhạt giữa vũ trụ bao la” - một tổng thể thống nhất, nơi không tồn tại đường biên chia cắt, mà chỉ có một cộng đồng nhân loại cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ hành tinh và kiến tạo tương lai chung.

Tại buổi gặp mặt, chị Amanda Nguyễn đã trân trọng tặng Trung tướng Phạm Tuân phù hiệu chuyến bay vũ trụ mà chị đã sử dụng trong chuyến bay vào không gian.

Nhân dịp này, Trung tướng Phạm Tuân cũng trao tặng chị Amanda Nguyễn cuốn sách kỷ niệm ghi dấu chuyến bay lịch sử của ông, như một biểu tượng của sự tiếp nối giữa các thế hệ phi hành gia Việt Nam.

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí ấm áp, chân tình và truyền cảm hứng với nhiều câu hỏi của các sĩ quan trẻ thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân, đoàn viên, thanh niên Bộ Ngoại giao, sinh viên Học viện Ngoại giao.

Cuộc gặp giữa hai thế hệ phi hành gia Việt Nam - một người mở đường từ những năm tháng chiến tranh, một người tiếp nối trong kỷ nguyên khoa học và hòa bình - đã gửi đi thông điệp, dù ở thời đại nào, với ý chí, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lòng tự hào dân tộc, người Việt Nam hoàn toàn có thể vươn xa, góp phần vào những thành tựu chung của nhân loại./.

Đại sứ Mỹ cùng Trung tướng Phạm Tuân xem Amanda Nguyễn vào vũ trụ Tối 14/4, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã gặp Trung tướng Phạm Tuân – người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian để theo dõi Amanda Nguyễn trở thành phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên du hành vũ trụ.