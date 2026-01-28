Quảng Ngãi khởi tố thêm Phó giám đốc liên quan vụ làm giả hồ sơ đăng kiểm

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với N.H.N., Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn T.K., về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức,” quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả mở rộng điều tra, trong quá trình hoạt động đăng kiểm, bị can Võ Quang Phát, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D đã thông đồng với N.H.N. lập khống 13 hồ sơ thi công cải tạo phương tiện.

Các hồ sơ này được sử dụng nhằm hợp thức hóa việc nghiệm thu cải tạo và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo trái với quy định của pháp luật.

Hành vi trên là một phần trong vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D, đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ngày 16/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Quang Phát, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D và Bùi Tấn Bình, Phó Giám đốc về Hành vi “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76 -03D nằm trong khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn (cũ), này là xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi./.

