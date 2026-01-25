Quảng Trị: Khởi tố vụ án liên quan đến 3 người tử vong trên đường

Tối 25/1, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến vụ việc 3 người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới, Quảng Trị) vào rạng sáng nay, đơn vị đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về tham gia giao thông.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, hiện cơ quan điều tra đang xem xét để khởi tố bị can đối với những người liên quan vụ án.

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25/1, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), người dân phát hiện 3 người đã tử vong, một người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Các nạn nhân tử vong gồm H. T. A (sinh năm 2008, trú tổ dân phố 9 phường Đồng Thuận); Ng. M. T (sinh năm 2010, trú thôn Quyết Thắng, xã Bắc Trạch) và Ng. G. B (sinh năm 2010, trú thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Ngoài ra, một nạn nhân bị thương được xác định là L. D. T (sinh năm 2009, trú thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch) đang cấp cứu ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Theo điều tra ban đầu, nhóm người liên quan đã có hẹn gặp và tập trung từ trước.

Quá trình di chuyển, các đối tượng đi thành đoàn, có biểu hiện rú ga, nẹt pô, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, sau đó, xảy ra va chạm giữa các xe khiến 3 người tử vong./.

