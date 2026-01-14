Lâm Đồng: Điều tra vụ một công nhân tử vong nghi do tai nạn lao động

Sáng 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc một công nhân tử vong, nghi do tai nạn lao động khi đang làm việc tại mỏ đá Phong Phú, thuộc xã Tuy Phong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/1, Công an xã Tuy Phong nhận được thông tin của Công an phường Bình Thuận (Lâm Đồng) về một trường hợp là anh Nguyễn Chí Công (sinh năm 1988, trú tỉnh Phú Thọ) là công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác mỏ Miền Nam (đang làm việc tại mỏ đá Phong Phú) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tuy Phong đã cử lực lượng nhanh chóng đến mỏ đá Phong Phú thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận (đơn vị hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác mỏ Miền Nam tiến hành khoan lỗ phục vụ nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Phong Phú) để xác minh vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào trưa 13/1, những người làm trong khu vực mỏ đá phát hiện anh Công nằm bất động. Vị trí anh Công làm việc nằm ở khu vực khoan tầng phủ trong mỏ đá, cao khoảng 20m so với nơi phát hiện nạn nhân.

Anh Công được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào chiều cùng ngày.

Đáng chú ý, sau khi vụ việc xảy ra, các cá nhân và doanh nghiệp liên quan không trình báo ngay cho cơ quan công an địa phương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc./.

Lâm Đồng: Tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong Vụ tai nạn lao động tại Đà Lạt ngày 8/12 đã khiến một công nhân tử vong sau khi bị đổ sập khu vực thi công nhà hàng.