Xã hội

Vụ tai nạn lao động tại Lào Cai: Yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

Lực lượng chức năng đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiệt Lâm YB tạm dừng toàn bộ hoạt động để các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động khiến một người chết.

Tuấn Anh
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiệt Lâm YB ở Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. (Nguồn: TTXVN phát)
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiệt Lâm YB ở Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 7/11, ông Đỗ Việt Bách, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai, cho biết đơn vị đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiệt Lâm YB (Khu công nghiệp Âu Lâu) tại xã Âu Lâu (Lào Cai) tạm dừng toàn bộ hoạt động để các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động khiến một người chết, một người bị thương.

Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân phường Âu Lâu kiểm tra và nắm bắt tình hình kinh doanh, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tại đây.

Bà Phan Thanh Hương, Chi cục trưởng Chi cục Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu-Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, cho biết thêm mới đây Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiệt Lâm YB có công văn gửi đơn vị; theo kế hoạch, trong tháng 11/2025 công ty kết thúc thời gian vận hành thử nghiệm về môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tuy nhiên chưa có kết quả thì xảy ra sự việc trên.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 4/11, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiệt Lâm YB (địa chỉ ở Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm một người chết và một người bị thương nặng.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động đã được xác định. Trong quá trình 2 công nhân đang bảo dưỡng, vận hành thử dây chuyền sản xuất trên độ cao 6m thì công nhân Nguyễn Huy Giáp bật công tắc điện do không biết có 2 công nhân trên băng tải. Sau khi bật điện, băng tải chuyển động khiến 2 công nhân rơi xuống đất. Cả 2 công nhân này đều thường trú tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, công ty đang trong quá trình chạy thử nghiệm để kiểm tra các nội dung liên quan đến môi trường.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiệt Lâm YB xây dựng nhà máy chế biến dăm gỗ và viên nén tại Khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu (Lào Cai) có diện tích là 4,457ha. Tổng vốn đầu tư là 75 tỷ đồng. Công suất viên nén 100.000 tấn/năm và dăm gỗ 100.000 tấn/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tai nạn lao động #hoạt động sản xuất Lào Cai
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nhà hàng ven biển Quy Nhơn bị gió giật sập đổ. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Bờ biển Quy Nhơn tan hoang sau cơn bão số 13

Bão số 13 đã làm bãi biển ở các phường Quy Nhơn (Gia Lai) tan hoang, cây cối ngã đổ, biển quảng cáo, mái tôn la liệt trên đường, hàng loạt nhà hàng, quán ăn bị hư hỏng, sập đổ.