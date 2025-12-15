PC Lâm Đồng triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng năm 2025

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2025), Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) triển khai Tháng Tri ân khách hàng năm 2025 với nhiều hoạt động thiết thực.

Với thông điệp “Tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định,” chương trình là lời cảm ơn chân thành mà PC Lâm Đồng gửi tới các khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ Công ty trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng là dịp để PC Lâm Đồng lan toả thông điệp nhân ái, sẻ chia với cộng đồng thông qua chuỗi hoạt động xã hội thiết thực, ý nghĩa.

Các hoạt động tri ân được triển khai trong tháng 12/2025 và có thể kéo dài đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tùy theo tình hình thực tế tại từng địa phương, đơn vị.

Theo đó, PC Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhóm hoạt động trọng tâm gồm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, trong đó tập trung khôi phục tình trạng vận hành bình thường của lưới điện ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, lũ lụt gây ra với mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định lâu dài cho các khách hàng sử dụng điện ở khu vực bị ảnh hưởng.

PC Lâm Đồng lắng nghe, tư vấn và tri ân khách hàng ngay tại cơ sở.

Triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ sau công tơ, hỗ trợ khách hàng kiểm tra, rà soát, sửa chữa hệ thống điện sau công tơ để đảm bảo sử dụng điện an toàn, ổn định; kết hợp hướng dẫn sử dụng điện an toàn, ổn định, tiết kiệm, hiệu quả cho khách hàng.

Tổ chức giới thiệu, quảng bá, hướng dẫn sử dụng ứng dụng “EVN CSKH” và tổng đài chăm sóc khách hàng dùng chung toàn EVN sau khi Tập đoàn tổ chức buổi công bố, ra mắt dự kiến vào dịp 21/12/2025; triển khai các chương trình quảng bá và khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng phù hợp với bối cảnh cụ thể từng địa điểm, từng đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến phản ánh, giải đáp thắc mắc, kết hợp tư vấn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tri ân, tặng quà, cảm ơn các khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp với đội quản lý điện khu vực tham gia công tác dịch chuyển phụ tải để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong năm 2025.

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt đặc biệt là phòng chống cháy nổ do chập điện thông qua các kênh (Hội nghị trực tiếp, tư vấn qua tổng đài CSKH, App, web, tin nhắn, mạng xã hội, phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí, phối hợp với các cơ quan đoàn thể, chính trị-xã hội…)

Một trong những điểm nhấn là việc phối hợp với Tỉnh đoàn tại địa phương triển khai các chương trình “Thắp sáng đường quê,” cải thiện hệ thống chiếu sáng công cộng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Cán bộ công nhân viên PC Lâm Đồng tham gia hưởng ứng tích cực Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI.

Cùng với đó sẽ diễn ra các hoạt động về an sinh xã hội. Các đơn vị chủ động tổ chức triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lụt nghiêm trọng gây ra trong năm 2025 vừa qua. Trong đó, một số hoạt động được có thể triển khai như tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ những hộ nghèo, người già neo đơn không có người nương tựa, các gia đình chính sách, các cháu nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt để đảm bảo sử dụng điện an toàn, tặng đèn chiếu sáng LED... cho các khách hàng; nhất là các khách hàng tại những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lụt nghiêm trọng gây ra trong năm 2025.

Trong khuôn khổ Tháng Tri ân, PC Lâm Đồng vừa mới tổ chức chương trình “Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI,” tiếp nhận 250 đơn vị máu. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của cán bộ, công nhân viên ngành điện.

Tháng Tri ân khách hàng là chương trình thường niên của PC Lâm Đồng nhằm tri ân sự đồng hành của khách hàng trong suốt năm qua.

Năm 2025, PC Lâm Đồng tiếp tục lan tỏa tinh thần tri ân bằng những hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn do hậu quả thiên tai, sử dụng điện an toàn-tiết kiệm-hiệu quả, bảo đảm vận hành ổn định hệ thống điện./.

