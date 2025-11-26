PC Lâm Đồng huy động tối đa lực lượng khắc phục sự cố lưới điện sau mưa lũ

Ngay sau trận mưa lũ, Đoàn công tác của Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi và tặng quà động viên lực lượng khắc phục sự cố lưới điện sau đợt mưa lũ nghiêm trọng tại xã D'ran, Đơn Dương.

Trước đó, từ ngày 19/11/2025, trên địa bàn các xã D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập, Đơn Dương xảy ra lũ lớn. Nước lũ sinh ra từ lượng mưa lớn trên địa bàn, lũ tràn về từ thượng nguồn cộng thêm xả lũ từ hồ thủy điện Đa Nhim đã gây ra trận lũ lịch sử trên.

Lãnh đạo PC Lâm Đồng kiểm tra hiện trường và động viên đơn vị tại thôn Đường Mới, xã D’Ran..

Ngay sau mưa lũ, PC Lâm Đồng đã huy động tối đa lực lượng, vật tư và thiết bị để khắc phục sự cố. Các đội Quản lý điện khu vực trực chiến 24/24, vừa khôi phục từng phần lưới điện, vừa khoanh vùng, cô lập các vị trí còn ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng thi công đã xử lý phần lớn các vị trí trụ gãy đổ, hoàn tất việc khôi phục cấp điện cho 12.150 khách hàng.

Khoảng 50 hộ còn lại, chủ yếu là các điểm bơm tưới tại vùng trũng sâu sẽ được tái lập điện ngay khi mực nước rút. Song song với đó, đơn vị đang khẩn trương triển khai thay thế 2.345 côngtơ bị ngập nước để bảo đảm an toàn vận hành sau lũ.

Tại buổi kiểm tra, Giám đốc PC Lâm Đồng Phan Sỹ Duy ghi nhận tinh thần vượt khó của các đơn vị và yêu cầu toàn bộ lực lượng tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng, giữ vững nguyên tắc an toàn, đồng thời đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục nỗ lực tối đa để sớm cấp điện trở lại cho người dân, song phải tuyệt đối bảo đảm an toàn trong mọi khâu thi công.

Giám đốc PC Lâm Đồng và Đoàn công tác tặng quà động viên lực lượng khắc phục sự cố lưới điện.

Trong khi đó, Chủ tịch Công đoàn PC Lâm Đồng Trần Nhật Duy đề nghị toàn bộ lực lượng vừa đẩy mạnh khắc phục sự cố, vừa chủ động rà soát thiệt hại của cán bộ công nhân viên để có phương án hỗ trợ kịp thời, đặc biệt với các trường hợp khó khăn, thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa.../.