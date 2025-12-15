Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng gấp rút hoàn thiện trước ngày thông xe

Những ngày giữa tháng 12, trên đại công trường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang, không khí thi công khẩn trương bao trùm toàn tuyến.

Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục ngày đêm để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, quyết tâm đưa công trình về đích đúng hẹn.

Tại gói thầu số 44 qua địa bàn xã Vĩnh Hanh do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy tổ chức thi công, không khí lao động diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến tối muộn. Tiếng máy lu, máy rải bêtông nhựa, xe vận chuyển vật liệu nối tiếp nhau hoạt động trên tuyến chính.

Dưới cái nắng hanh hao của những ngày cuối năm, hàng trăm kỹ sư, công nhân miệt mài bám công trường, chia ca làm việc liên tục.

Trên toàn đoạn tuyến, các hạng mục quan trọng như thảm bêtông nhựa mặt đường, lắp đặt dải phân cách cứng, hệ thống chống chói, hoàn thiện khe co giãn cầu, sơn kẻ đường và vệ sinh mặt đường được nhà thầu Thành Huy triển khai đồng loạt. Qua đó, góp phần tạo nên diện mạo ngày càng hoàn chỉnh cho tuyến cao tốc đầu tiên đi qua tỉnh An Giang.

Ông Võ Đại Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy cho biết, tại gói thầu số 44, nhà thầu Thành Huy đang tập trung thảm bêtông nhựa trên đoạn từ Km40+800 đến Km30+300. Đây là đoạn tuyến có nhiều cầu quan trọng như cầu Kênh Ngang Huệ Đức, Kênh Đông 2, cầu 1/5 và cầu Vĩnh Bình 1, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các mũi thi công. Trên mặt cầu và đường dẫn, các tổ đội thi công làm việc khẩn trương, từng lớp bêtông nhựa được rải, lu lèn cẩn thận, bảo đảm độ bằng phẳng và độ chặt theo thiết kế.

Theo ông Võ Đại Thạch, thời tiết những ngày qua khá thuận lợi, nắng ráo, ít mưa, giúp đơn vị tổ chức thi công liên tục. Phía Thành Huy bố trí làm việc 3 ca, 4 kíp, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, ưu tiên các hạng mục trên tuyến chính để kịp thời hoàn thành trước ngày thông xe kỹ thuật. Đến nay, sản lượng của gói thầu số 44 đạt 68,43%, vượt 1,02% so với kế hoạch đề ra.

Tại gói thầu số 42, điểm đầu tuyến cao tốc giao Quốc lộ 91 qua địa bàn phường Vĩnh Tế (An Giang) được xem là “cửa ngõ” kết nối An Giang với toàn tuyến Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng không khí thi công hết sức khẩn trương. Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị đảm nhận thi công gói thầu này đang tập trung nhân sự, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, đồng thời siết chặt công tác kiểm soát chất lượng, an toàn lao động.

Trung tá Lê Xuân Đại, Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 11 cho biết, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc hiện đại, tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tiến độ, nhưng tuyệt đối không chủ quan với chất lượng công trình. Các khâu thi công đều được giám sát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy chuẩn kỹ thuật."

Theo Trung tá Lê Xuân Đại: Hiện tiến độ sản lượng của gói thầu số 42 đạt 67,27%, vượt khoảng 0,09% so với kế hoạch. Hiện nhà thầu đã hoàn thành thảm nhựa 3 km tuyến chính gồm 2 cầu Huỳnh Văn Thu và cầu Kênh Đào. Song song với việc đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại, nhà thầu Trường Sơn đang tiến hành lắp đặt giải phân cách, sơn kẻ đường, hàng rào bảo vệ dọc 2 bên tuyến cao tốc…

Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, làm ngày làm đêm," các gói thầu số 42,43,44 và 45 qua địa bàn An Giang đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công thảm nhựa mặt đường. Phấn đấu đến ngày 19/12/2025 hoàn thành khoảng 25km mặt đường bêtông nhựa; hoàn thiện cấp phối đá dăm cho toàn bộ đoạn tuyến dài hơn 32km để đủ điều kiện thông xe kỹ thuật.

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, hiện 4 gói thầu xây lắp của dự án thành phần 1 qua địa bàn tỉnh An Giang đang vượt tiến độ đề ra. Để bảo đảm tiến độ chung của toàn tuyến, đơn vị đã tăng cường theo dõi, kiểm tra tiến độ thi công hằng ngày, hằng tuần; kịp thời đôn đốc các nhà thầu và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Điểm đầu tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng bắt đầu từ nút giao Quốc lộ 91 thuộc phường Vĩnh Tế, An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến cao tốc có tổng chiều dài hơn 188km, đi qua các tỉnh An Giang, Cần Thơ. Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang dài khoảng 57km, với tổng mức đầu tư trên 13.500 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ mở ra trục giao thông chiến lược mới, kết nối khu vực biên giới Tây Nam với trung tâm vùng và các tỉnh ven biển. Đối với An Giang, tuyến cao tốc không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho Quốc lộ 91 và các tuyến đường hiện hữu, mà còn tạo động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biên mậu, logistics và nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh An Giang.

Hiện dự án bước vào giai đoạn nước rút, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong điều phối giao thông, cung ứng vật liệu, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn lao động trên công trường. Đồng thời, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang cũng theo dõi, yêu cầu các nhà thầu tập trung hoàn thiện tuyến chính, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật cần thiết cho việc thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 ở nút giao ĐT 941, tại xã Vĩnh An, tỉnh An Giang.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng chỉ đạo các nhà thầu tiếp tục bố trí 3 ca 4 kíp, tăng cường máy móc, nhân lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12./.

