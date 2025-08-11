Phấn đấu thông xe kỹ thuật cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng vào ngày 19/12

Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đang được các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, triển khai thi công "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm tiến độ.

Dự án phấn đấu đến ngày 19/12/2025 đảm bảo thông xe kỹ thuật và hoàn thành dự án trước 30/6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài tuyến là 188,2 km; với quy mô 4 làn xe được chia thành 4 dự án thành phần tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng; trong đó, đoạn qua tỉnh An Giang (gọi tắt là Dự án thành phần 1) có tổng chiều dài hơn 57 km, với tổng mức đầu tư trên 13.526 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy tiến độ, tỉnh An Giang đã khẩn trương tổ chức rà soát những thuận lợi, khó khăn, nghiên cứu những giải pháp đẩy nhanh tiến độ theo điều kiện thực tế của địa phương.

Chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành Dự án thành phần 1 đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 30/6/2025.

Đến nay tổng khối lượng thi công đạt 54,08%, vượt 0,14% kế hoạch.

Tỉnh An Giang đã giải ngân gần 1.450 tỉ đồng trong tổng số gần 3.450 tỉ đồng vốn được phân bổ năm 2025, đạt hơn 42%. Hiện 3/4 gói thầu Dự án thành phần 1 có tiến độ thi công khả quan.

Hiện gói thầu số 42 từ Km0+314 đến Km17+240, các nhà thầu đang triển khai thi công đắp cát nền đường, lu lèn nền đường tuyến chính, đào thay đất nút giao đầu tuyến Quốc lộ 91; thi công cọc CDM, cắm bấc thấm đứng và bấc thấm ngang trên tuyến; triển khai thi công dầm ngang các cầu và thi công đổ bê tông bản mặt cầu cầu Kênh 10, cầu Cần Thảo. Các nhà thầu cũng đã hoàn thành bản mặt cầu cầu Huỳnh Văn Thu, Kênh 11, Kênh 12, Kênh Đào và cầu Vịnh Tre…

Gói thầu số 43 đoạn từ Km17+240 đến Km31+280, hiện các nhà thầu đang triển khai thi công đắp cát, lu lèn nền đường tuyến chính, tuyến nhánh nút giao Đường tỉnh 941 và nút giao Đường tỉnh 945; thi công cấp phối đá dăm, thi công cắm bấc thấm đứng, bấc thấm ngang trên tuyến; thi công bản mặt cầu Kênh 13 và cầu Vĩnh Bình 2.

Gói thầu này các nhà thầu đã hoàn thành thi công bản mặt cầu và đang triển khai thi công lan can cầu Kênh 10 Châu Phú, Ba Thê, Mặc Cần Dưng, Trà Kiết và cầu Đòn Dông; tiếp tục triển khai thi công cống hộp, cống tròn...

Gói thầu số 44 đoạn từ Km31+280 đến Km43+500, hiện các gói thầu đã hoàn thành toàn bộ công tác cắm bấc thấm, đang triển khai thi công lu lèn nền đường tuyến chính và đắp gia tải nền đường; thi công gờ lan can tại cầu Kênh Làng, Cầu Núi Chóc Năng Gù, Cầu Kênh Đông 1, cầu Ba Dầu, cầu Trường Tiền. Nhà thầu cũng đã thi công hoàn thành toàn bộ 6 vị trí cống hộp, đang triển khai thi công đúc dải phân cách cứng.

Gói thầu số 45 đoạn từ Km43+500 đến cuối tuyến Dự án thành phần 1, các nhà thầu cũng đang triển khai thi công đắp cát tuyến chính, các nhánh nút giao Đường tỉnh 943; đang lu lèn nền đường, thi công cắm bấc thấm tuyến chính và thi công bấc thấm ngang; thi công lao lắp dầm cầu Rạch Giá Long Xuyên.

Gói thầu này đã hoàn thành thi công bản mặt cầu vượt Đường tỉnh 943, cầu kênh T12, cầu kênh T20, cầu kênh Ba Phú, cầu Đòn Dông và cầu kênh Ranh.

Nhà thầu hiện đang tiếp tục triển khai thi công gờ lan can cầu Rạch Giá Long Xuyên, Ba Phú, Đòn Dông và Kênh Ranh; triển khai thi công 14/16 vị trí cống hộp.

Trong 4 gói thầu thuộc Dự án thành phần 1, hiện gói thầu số 44 đang có tiến độ thi công cao nhất toàn dự án.

Phó tổng giám đốc Võ Đại Thạch, Tập đoàn Thành Huy cho biết, nhà thầu Thành Huy đang thi công 5,57 km đoạn thuộc gói thầu số 44 đạt hơn 60%, vượt tiến độ hơn 1,03%.

Dự kiến cuối tháng 8 nhà thầu tiến hành dỡ tải, cấp phối đá dăm; cuối tháng 9, Thành Huy sẽ tiến hành thảm nhựa 4 mặt cầu gồm: Cầu Vĩnh Bình 1, cầu 1 tháng 5, cầu Kinh Đông 2 và cầu Huệ Đức.

"Dự kiến giữa tháng 10, nhà thầu Thành Huy sẽ tiến hành bắt đầu thảm nhựa mặt đường. Hiện Thành Huy đang huy động hơn 140 cán bộ, kỹ sư, công nhân, gần 60 đầu xe máy các loại tập trung thi công đắp nền đường 2 đầu cầu; các công nhân và hàng chục phương tiện như sà lan, xe múc, xe tải khẩn trương tập kết cấp phối đá dăm, đá cho hạng mục bê tông nhựa tập kết về công trình", Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thành Huy cho biết.

Theo Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thành Huy, nhà thầu cũng đã hoàn tất đúc xong trên 3.000 giải phân cách giữa đường đã tập kết về công trình sẵn sàng lắp đặt.

Trên đại công trường, nhà thầu huy động nhiều lực lượng, gần 100 đầu xe các loại cấp tập khẩn trương thi công "3 ca 4 kíp", đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự kiến gói thầu Thành Huy thi công sẽ đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025.Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang Đinh Văn To đánh giá, Dự án thành phần 1 đang được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ; đảm bảo hoàn thành dự án trước 30/6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã giao Ban Quản lý dự án nghiên cứu, sử dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng công trình, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

"Hiện các nhà thầu ngoài việc tổ chức thi công "3 ca 4 kíp", hiện đang tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thêm nhiều mũi thi công để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công; đẩy nhanh các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, tỉnh An Giang sẽ phấn đấu bám sát đường găng tiến độ để triển khai thực hiện hoàn thành Dự án thành phần 1 đảm bảo chất lượng như đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ," Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang cho biết.

Để đẩy nhanh Dự án thành phần 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp các nhà thầu thi công, ban quản lý dự án, nghiên cứu, sử dụng các giải pháp kỹ thuật cần thiết, đưa ra giải pháp thi công tối ưu nhất nhằm đẩy nhanh tiến độ theo đúng quy định.

Đồng thời yêu cầu các nhà thầu tăng cường thiết bị, nhân lực, vật tư, bổ sung thêm nhiều mũi thi công phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường; đẩy nhanh việc khai thác, vận chuyển, tập kết nguồn vật liệu cát, đá đáp ứng tiến độ thi công cho công trình./.

