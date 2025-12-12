Việt Nam có tổng số 28 tàu bay đang dừng khai thác do thiếu động cơ

Ông Tạ Minh Trọng, Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay (Cục Hàng không Việt Nam) cho biết đến nay, Việt Nam có tổng số 28 tàu bay đang dừng bay do thiếu động cơ.

Cụ thể, các tàu bay đang dừng khai thác gồm: 24 tàu A321NEO, 3 tàu A350 và một tàu A320CEO, chiếm 13,1% đội tàu bay khai thác hàng không thương mại (28/213 tàu bay); số lượng này giảm 5 tàu bay so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, tổng số tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tính đến 11/12/2025 là 262 tàu bay (235 tàu bay cánh bằng và 27 trực thăng), tăng 13 tàu bay so với năm 2024 (đăng ký mới 17 tàu bay; xoá đăng ký 4 tàu bay).

Trong đó, hàng không thương mại khai thác 213 tàu bay, hàng không chung khai thác 49 tàu bay (22 máy bay và 27 trực thăng).

Về mạng đường bay, ông Trọng cho hay, các hãng hàng không Việt Nam duy trì gần 50 đường bay nội địa kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 20 cảng hàng không trên cả nước. Các hãng bay Việt Nam cũng đang khai thác 113 đường bay quốc tế đến 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Các hãng hàng không nước ngoài của 30 quốc gia, vùng lãnh thổ khai thác 142 đường bay thường lệ đến Việt Nam.

Liên quan đến sản lượng hành khách, theo thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, đến nay, khách quốc tế đi đường hàng không đạt 46,9 triệu khách, tăng 13,3% so với năm 2024. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 19,4 triệu khách, tăng 5,2% so với năm 2024 và chiếm 41,4% lượng hành khách quốc tế. Các hãng bay Việt cũng vận chuyển 36,6 triệu khách nội địa, tăng 7,5% so với năm 2024.

“Năm 2025, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam được ghi nhận tiếp tục tăng trưởng với sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam ghi nhận tăng so với năm 2024, trong đó sản lượng vận chuyển hành khách tăng 6,7% và sản lượng vận chuyển hàng hóa tăng 4,6% so với năm 2024,” ông Trọng cho biết thêm.

Năm 2026, Cục Hàng không Việt Nam xây dựng các chỉ tiêu về vận tải hàng không đạt mức sản lượng vận chuyển 95 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hoá, tương ứng tăng 13% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2025./.

