Thông đèo D’ran Đà Lạt sau hơn 1 tháng ách tắc vì sạt lở do mưa lũ

Ngày 11/12, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có thông báo, cho phép người và phương tiện được phép lưu thông trở lại qua đèo D’ran, 1 trong những cửa ngõ từ tỉnh Khánh Hòa vào đô thị Đà Lạt từ 9 giờ cùng ngày.

Trước đó ngày 30/10, tỉnh Lâm Đồng đã phải thông báo đóng cửa con đèo này bởi sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, đồng thời công bố tình huống khẩn cấp đối với đoạn tuyến quốc lộ 20 này.

Từ 9 giờ ngày 11/12, người và phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn, xe chở khách dưới 16 chỗ được phép lưu thông qua đèo D’ran không hạn chế giờ giấc.

Sở Xây dựng cũng thông báo đối với các phương tiện trọng tải trên 5 tấn, xe chở khách trên 16 chỗ từ các khu vực tỉnh Lâm Đồng (cũ) về các khu vực tỉnh Ninh Thuận (cũ) và ngược lại, chủ động lựa chọn lưu thông theo hướng Quốc lộ 27 và tỉnh lộ ĐT.729 cho phù hợp.

Do tình hình mưa, bão diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh; đồng thời các đơn vị thi công vẫn đang sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên đoạn tuyến trên, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người và phương tiện hạn chế lưu thông vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế nhất là khi có mưa lớn.

Như vậy cho đến nay, tất cả các con đèo cửa ngõ của đô thị Đà Lạt (trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng) gồm đèo Mimosa, Prenn, D’ran đã hoạt động trở lại khá bình thường sau các trận mưa đặc biệt lớn và kéo dài từ cuối tháng 10 tới đầu tháng 12/2025 gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Trước đó phóng viên TTXVN đã thông tin chiều 2/11 Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D’ran.

Nội dung từ ngày 26/10-30/10, do ảnh hưởng các đợt mưa kéo dài dẫn đến tuyến Quốc lộ 20 đoạn từ Km262+ 400 đến Km262+530 (khu vực cầu treo đèo D’ran) thuộc địa bàn xã Xuân Trường- Đà Lạt. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính lên tới 60.000m3.

Tình trạng trên gây ách tắc giao thông, không đảm bảo cho người, phương tiện tham gia giao thông và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không có biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Xuân Trường- Đà Lạt phối hợp các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời (cưỡng chế di dời trong trường hợp cần thiết); sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực sạt lở nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân./.

