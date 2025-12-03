Khánh Hòa: Xe tải bị lật trên đèo Cù Hin gây ách tắc giao thông kéo dài

Chiều 3/12 tại đèo Cù Hin, địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, một chiếc xe tải ( loại xe ben, không chở hàng hóa) bị lật, xô vào dải phân cách, gây ách tắc giao thông kéo dài.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, xe tải lưu thông trên đèo Cù Hin, hướng từ phường Nam Nha Trang đi xã Cam Lâm.

Ngay tại vị trí xuống đèo, xe bị lật. Đầu và thân xe xô vào dải phân cách, khiến các phương tiện khác không thể lưu thông. Tài xế trên xe thoát hiểm an toàn.

Hiện trường vụ lật xe. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Đèo Cù Hin là tuyến đường nối liền sân bay Cam Ranh và trung tâm du lịch Nha Trang. Tai nạn lật xe khiến các phương tiện đón, tiễn sân bay không thể lưu thông. Để kịp giờ lên máy bay, nhiều hành khách buộc phải dừng chuyến xe, đi bộ ra sân bay.

Đến 16 giờ 30 phút, Công an phường Nam Nha Trang đã điều tiết giao thông lên đèo. Hiện, các xe chở hành khách đi sân bay Cam Ranh di chuyển vào Quốc lộ 1, để bảo đảm thời gian.

Những ngày này, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to. Trên đèo Cù Hin, các cơ quan chức năng đã đặt nhiều biển cảnh báo trơn trượt, dễ sạt lở.

Trước đó, chiều 2/12 đèo Sông Pha nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng bị sạt lở đất, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Hiện nay, đèo này đã lưu thông bình thường./.

Quảng Trị: Nỗ lực tìm kiếm lái xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi Ngày 18/11, gần 100 người thuộc các lực lượng biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân xã La Lay, tỉnh Quảng Trị tiếp tục nỗ lực tìm kiếm lái xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi.