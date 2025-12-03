Xã hội

Khánh Hòa: Xe tải bị lật trên đèo Cù Hin gây ách tắc giao thông kéo dài

Ngay tại vị trí xuống đèo, xe bị lật; đầu và thân xe xô vào dải phân cách, khiến các phương tiện khác không thể lưu thông; tài xế trên xe thoát hiểm an toàn.

Phan Sáu
Hiện trường vụ lật xe. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Hiện trường vụ lật xe. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Chiều 3/12 tại đèo Cù Hin, địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, một chiếc xe tải ( loại xe ben, không chở hàng hóa) bị lật, xô vào dải phân cách, gây ách tắc giao thông kéo dài.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, xe tải lưu thông trên đèo Cù Hin, hướng từ phường Nam Nha Trang đi xã Cam Lâm.

Ngay tại vị trí xuống đèo, xe bị lật. Đầu và thân xe xô vào dải phân cách, khiến các phương tiện khác không thể lưu thông. Tài xế trên xe thoát hiểm an toàn.

ttxvn-xe-tai-lat-1.jpg
Hiện trường vụ lật xe. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Đèo Cù Hin là tuyến đường nối liền sân bay Cam Ranh và trung tâm du lịch Nha Trang. Tai nạn lật xe khiến các phương tiện đón, tiễn sân bay không thể lưu thông. Để kịp giờ lên máy bay, nhiều hành khách buộc phải dừng chuyến xe, đi bộ ra sân bay.

Đến 16 giờ 30 phút, Công an phường Nam Nha Trang đã điều tiết giao thông lên đèo. Hiện, các xe chở hành khách đi sân bay Cam Ranh di chuyển vào Quốc lộ 1, để bảo đảm thời gian.

Những ngày này, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to. Trên đèo Cù Hin, các cơ quan chức năng đã đặt nhiều biển cảnh báo trơn trượt, dễ sạt lở.

Trước đó, chiều 2/12 đèo Sông Pha nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng bị sạt lở đất, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Hiện nay, đèo này đã lưu thông bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Khánh Hòa #Xe tải #bị lật #đèo Cù Hin #ách tắc #giao thông Khánh Hòa
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thẩm quyền của Công an xã trong bảo vệ môi trường

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc sửa đổi phải bảo đảm đồng bộ hóa tổ chức bộ máy, giao quyền mạnh cho Cảnh sát môi trường ở cơ sở để giảm khoảng trống, tăng hiệu quả xử lý vi phạm nhỏ lẻ.

Bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ lãnh án 5 năm tù

Tại gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trị giá gần 38 tỷ đồng, nhưng Phạm Minh An trong vai trò là Giám đốc Sở Y tế lúc bấy giờ cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.