Xử phạt tài xế xe tải làm rơi bùn khiến nhiều người ngã ở phố Tôn Đức Thắng

Chiều 18/11, liên quan đến vụ việc xe tải làm rơi bùn nhão khiến nhiều người đi xe máy trượt ngã trên phố Tôn Đức Thắng (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.N (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Sở, thành phố Hà Nội) là người điểu khiển xe tải làm rơi vãi bùn xuống đường, gây mất an toàn giao thông.

Tại cơ quan Công an, anh N khai nhận tối 16/11 đã điều khiển xe tải biển kiểm soát 29C-907xx chở bùn lưu thông qua khu vực phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Trên xe chở nhiều bùn nhão, khi vào cua, bùn rơi xuống đường, song do trời tối nên anh không phát hiện sự việc. Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp vận tải cho biết, ngay khi nhận được thông báo, đơn vị đã chủ động cử lực lượng đến hiện trường khắc phục sự cố.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N về hành vi điều khiển xe chở đất, bùn để rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông. Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị xử phạt từ 2 - 4 triệu đồng.

Trước đó, đêm 16/11, người tham gia giao thông lưu thông qua nút giao Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học phát hiện nhiều bùn đất rơi vãi trên mặt đường, khiến một số người đi xe máy trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay sau đó, thông tin được người dân báo đến Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội.

Tiếp nhận phản ánh, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời khẩn trương xác minh, truy tìm và xử lý phương tiện vi phạm.

Tại hiện trường, tổ công tác ghi nhận nhiều bùn nhão rơi vãi trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã tổ chức hướng dẫn, phân luồng phương tiện và phối hợp với đơn vị chức năng thu dọn bùn đất; đồng thời rà soát, truy tìm phương tiện gây ra vụ việc.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các đơn vị thi công, chủ phương tiện và tài xế khi vận chuyển bùn, đất, vật liệu phải che chắn, neo buộc chắc chắn, tránh để rơi vãi ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Xử phạt, tước Giấy phép lái xe tài xế đi ngược chiều 40 triệu đồng Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng-Móng Cái bị phạt 40 triệu đồng và tước GPLX 2 năm để đảm bảo an toàn giao thông.