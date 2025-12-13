1.837 camera AI chính thức giám sát giao thông Thủ đô theo thời gian thực

Ngày 13/12, Công an Hà Nội khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm điều khiển giao thông thông minh Hà Nội, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quản lý trật tự, an toàn giao thông và an ninh đô thị trên nền tảng số. Từ thời điểm này, việc xử lý vi phạm giao thông trên môi trường điện tử được triển khai đồng loạt trên địa bàn thành phố.

Theo Công an thành phố Hà Nội, Trung tâm điều khiển giao thông được xây dựng với đầy đủ cơ sở pháp lý và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

Trung tâm được trang bị 3 hệ thống trọng yếu gồm: Hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh, thích ứng theo thời gian thực; và hệ thống quản lý an ninh, trật tự.

Đây được coi là “đầu não” điều hành của 1.837 camera các loại, kết nối trực tiếp với hệ thống đèn tín hiệu giao thông và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hệ thống điều khiển tự động được vận hành trên cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng phương tiện, thu thập qua camera tại 195 nút đèn giao thông trọng điểm, trong tổng số 564 nút đèn tín hiệu giao thông đã được tiếp nhận từ Sở Xây dựng từ đầu tháng 10/2025.

Trung tâm được coi là “đầu não” điều hành của 1.837 camera các loại, kết nối trực tiếp với hệ thống đèn tín hiệu giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bên cạnh đó, các camera giám sát dạng quay quét có khả năng xoay ngang, xoay dọc và phóng to hình ảnh, giúp mở rộng góc quan sát, phục vụ hiệu quả công tác giám sát an ninh, trật tự.

Các camera AI chuyên dụng giám sát vi phạm giao thông có độ phân giải cao, tự động phân tích hình ảnh và lưu trữ dữ liệu trong thời gian tối đa 75 ngày, cho phép phát hiện 28 hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông phổ biến. Thông tin vi phạm sau đó được cập nhật lên hệ thống và gửi tới chủ phương tiện theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, mục tiêu của hệ thống không chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm qua hình thức phạt nguội, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng giao thông và nâng cao năng lực quản lý.

Hệ thống có khả năng thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo sớm các điểm ùn tắc, phát hiện phương tiện thuộc diện theo dõi và tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn phù hợp với lưu lượng phương tiện.

Hệ thống camera được lắp đặt tại 195 nút đèn giao thông trọng điểm có khả năng phát hiện 28 hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông phổ biến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đến nay, Trung tâm đã thiết lập 6 tuyến “làn sóng xanh” trên các trục đường gồm: phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Quán Sứ.

So với hệ thống cũ, hệ thống mới giúp rút ngắn khoảng 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ lưu thông trung bình, giảm số lần dừng chờ tại các nút giao và cải thiện đáng kể lưu lượng phương tiện.

Đặc biệt, khi có xe dẫn đoàn phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ quan trọng, hệ thống “làn sóng xanh” sẽ được kích hoạt, kết nối đồng bộ với đèn tín hiệu để chuyển sang chế độ ưu tiên, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và đoàn xe.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, khẳng định việc đưa Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera trí tuệ nhân tạo vào hoạt động là bước đi tiên phong trong ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, góp phần xây dựng thành phố thông minh.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, hệ thống này sẽ làm thay đổi căn bản ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn và văn minh đô thị.

Trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai xử phạt vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử. /.