Hà Nội đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị
Sáng ngày 13/12, Thủ đô Hà Nội đã chính thức bước vào một chiến dịch quy mô lớn khi đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
#Chiến dịch đảm bảo trật tự đô thị #Lấn chiếm lòng đường vỉa hè #Xây dựng đô thị văn minh #Ứng dụng công nghệ số trong quản lý #Phát triển bền vững Hà Nội #Chính sách pháp luật về đô thị #Thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp #Xây dựng phường kiểu mẫu #Chấn chỉnh vi phạm trật tự đô thị #Nâng cao ý thức cộng đồng #trật tự đô thị #dọn dẹp vỉa hè #giành lại vỉa hè #vỉa hè TP. Hà Nội