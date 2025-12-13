Hà Nội đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị

Đời sống
Sáng 13/12, các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai lập lại trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ghi nhận trên địa bàn phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), lực lượng công an phường Hoàn Kiếm từ sớm đã ra quân triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định về đảm bảo trật tự, kỷ cương văn minh đô thị; tự giác tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, hè phố; sắp xếp phương tiện trên hè phố đúng quy định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 332 về giải quyết điểm nghẽn về “Trật tự đô thị” và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Kế hoạch nhằm tập trung nguồn lực, nhân lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết triệt để điểm nghẽn về "Trật tự đô thị với mục tiêu là xây dựng 100% xã, phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, thay đổi nhận thức, thói quen cũ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn thành phố; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội đảm bảo về trật tự đô thị, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bên cạnh đó, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội "Không nêu khó khăn - chỉ bàn giải pháp"; đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, từng lực lượng trong từng nội dung, nhiệm vụ, địa bàn cụ thể; từ đó, phân công "rõ người, rõ việc, rõ địa bàn," đảm bảo việc triển khai thực hiện Kế hoạch được duy trì liên tục, không có "điểm dừng," "điểm nghẽn." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân Thành phố; các nội dung triển khai, các biện pháp, giải pháp thực hiện phải đảm bảo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ số, "làm đến đâu dứt điểm đến đó." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lộ trình thực hiện từ nay đến hết năm 2027, trong đó trước mắt chia ba giai đoạn. Giai đoạn một, thành phố sẽ tổ chức điều tra, tuyên truyền, hoàn thành trước 31/12/2025; giai đoạn hai sẽ tổng kiểm tra xử lý, xong trước 30/1/2026 và giai đoạn ba là duy trì, phòng chống tái vi phạm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Về lâu dài, thành phố sẽ sửa đổi cơ chế chính sách pháp luật, đầu tư hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát quản lý, khắc phục toàn diện các điểm nghẽn lớn của thành phố về ngập úng, ùn tắc, ô nhiễm và an toàn thực phẩm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội đã một số lần ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhưng chỉ tạo được chuyển biến trong thời gian ngắn. Nhiều địa bàn không giám sát duy trì dẫn đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè bán hàng, trông giữ phương tiện tái diễn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vừa qua, Hà Nội đã thí điểm triển khai xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị gồm Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình. Đến nay, nhiều phường, xã trên toàn thành phố cũng đồng loạt ra quân, xử lý mạnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tại hầu hết tuyến phố trên địa bàn các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ba Đình, vỉa hè đã thông thoáng và có trật tự hơn so với trước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Việc ra quân đồng loạt của các phường trên địa bàn Hà Nội là bước đi quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp và văn minh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chiến dịch ra quân lần này không chỉ là một đợt cao điểm hành chính, mà là nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô. Với sự quyết liệt "làm đến đâu dứt điểm đến đó", Hà Nội đang kỳ vọng tạo ra một diện mạo đô thị kỷ cương, văn minh và an toàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị

Sáng ngày 13/12, Thủ đô Hà Nội đã chính thức bước vào một chiến dịch quy mô lớn khi đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

