Hà Nội: Hai thanh niên dũng cảm cứu thoát nhiều người trong đám cháy ở Lĩnh Nam

Khoảng 18 giờ 10 phút chiều 24/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà 7 tầng trong ngõ 218 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội khiến nhiều người hoảng loạn tri hô dập lửa.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của ngôi nhà rồi nhanh chóng lan lên một số tầng phía trên. Người dân khẩn trương tìm cách dập lửa và báo cho lực lượng chức năng.

Sau đó, hai thanh niên đã leo lên trên, dùng búa phá mái tôn tầng thượng và cứu thoát 2 người lớn tuổi kẹt phía trong rồi đưa sang căn nhà bên cạnh an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an Hà Nội) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn khu vực số 9 và 12 đến hiện trường phối hợp với Công an cơ sở và chính quyền địa phương tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ./.

