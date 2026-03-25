"Ông tiên" giữa đời thường - 20 năm tái sinh xe đạp cũ trao tặng học sinh nghèo

Ở tuổi "xế chiều," thay vì chọn nghỉ ngơi, ông Lê Trọng Kính, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, vẫn miệt mài bên những khung xe rỉ sét, dầu mỡ bám đầy tay để hồi sinh những chiếc xe đạp cũ, chắp cánh cho ước mơ đến trường của hàng trăm học sinh nghèo.

Phục chế xe cũ tặng học sinh vùng cao

Căn nhà nhỏ của ông Kính từ lâu đã trở thành một “xưởng” đặc biệt, nơi tập trung nhiều khung xe, vành bánh và linh kiện được ông gom nhặt từ các cửa hàng phế liệu.

Với kinh nghiệm của một người thợ lành nghề và tấm lòng của một nhà giáo, ông tỉ mỉ tháo dỡ, đánh rỉ, sơn lại, lắp ráp những bộ phận tưởng chừng bỏ đi thành những chiếc xe đạp vững chãi, sáng bóng. Hành trình này đã kéo dài hơn 20 năm, kể từ khi ông nghỉ hưu.

Tự tay ông Lê Trọng Kính sơn lại những bộ phận của xe đạp để chiếc xe sau khi lắp ráp sáng bóng như mới. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Trước đây, ông Kính công tác tại Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Việt Xô, tỉnh Ninh Bình (nay là Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường). Ngay từ khi còn làm việc, ông đã có niềm say mê với xe đạp cổ, thường mua về sửa chữa, sưu tầm. Khi về hưu, nhận thấy nhiều gia đình bỏ đi xe cũ gây lãng phí, ông bắt đầu thu gom, phục chế, ban đầu phục vụ nhu cầu đi lại của con cháu.

Sau một lần được lên vùng cao trao tận tay chiếc xe đạp mà ông đã sửa chữa cho trẻ em khó khăn, nhìn đứa trẻ hân hoan leo lên yên xe, vụng về tập những vòng quay đầu tiên ông nhận ra giá trị lớn hơn của việc mình làm. Từ đó, ông kiên trì theo đuổi công việc “tái sinh” những chiếc xe cũ, coi đó là cách trao đi niềm tin và động lực cho các em nhỏ.

Quá trình phục chế mỗi chiếc xe đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, đặc biệt với các dòng xe cũ, việc tìm phụ tùng thay thế không dễ dàng. Tuy vậy, ông Kính luôn kiên trì hoàn thiện từng chi tiết, tự tay sơn sửa và kiểm tra chất lượng trước khi trao tặng.

Nhờ việc làm ý nghĩa này, nhiều người đã chủ động mang xe cũ đến ủng hộ. Trong suốt hơn hai thập kỷ, ông đã trao tặng hàng trăm chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Trọng Kính kiểm tra chất lượng xe trước khi trao tặng cho các học sinh nghèo. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Dạy con trao yêu thương cho đời

Không chỉ bền bỉ với việc thiện, ông Kính còn cùng gia đình lan tỏa những giá trị nhân văn. Vợ chồng ông có 4 người con, 3 con trai, 1 con gái đều trưởng thành và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Theo bà Nguyễn Thị Năm, vợ ông, gia đình luôn chú trọng giáo dục con cái về đạo đức, lấy chính hành động của cha mẹ làm gương.

Tiếp nối truyền thống đó, con gái ông là cô giáo Lê Hải Yến tích cực tham gia công tác thiện nguyện với vai trò chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm Đức. Những năm qua, câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động thiết thực để kết nối các tấm lòng hảo tâm đến với những mảnh đời bất hạnh ở trên địa bàn tỉnh và ở những tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong các chuyến đi, những chiếc xe đạp do ông Kính phục chế luôn là món quà đặc biệt, góp phần giúp học sinh giảm bớt khó khăn trên con đường đến trường.

Theo bà Đinh Thị Lượng, Tổ trưởng Tổ dân phố 5, phường Trung Sơn, xe đạp tuy là phương tiện quen thuộc nhưng lại là ước mơ của nhiều học sinh nghèo. Những món quà thiết thực này không chỉ hỗ trợ việc học tập mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng. Tấm gương của ông Kính đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, trở thành hình mẫu để thế hệ trẻ noi theo.

Câu chuyện về người thợ già cần mẫn vẫn tiếp tục được viết nên từ những chiếc xe được trao đi và những lời cảm ơn ấm áp quay trở lại. Giữa nhịp sống hối hả, hình ảnh ông Kính lấm lem dầu mỡ nhưng luôn nở nụ cười hiền hậu là minh chứng rằng lòng tốt không nhất thiết phải lớn lao, mà có thể bắt đầu từ chính đôi bàn tay lao động và trái tim biết sẻ chia./.

