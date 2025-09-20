Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Điện Biên

Sáng 20/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Điện Biên.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phó Chủ tịch nước cũng trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên; tặng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Điện Biên 1 màn hình LED phục vụ công tác giảng dạy trị giá 110 triệu đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên nói chung cũng như là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên nói riêng.

Phó Chủ tịch nước mong muốn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên nói chung, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông nói riêng, cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; cụ thể hóa thành những kế hoạch, hành động thiết thực, phù hợp điều kiện địa phương.

Đối với Điện Biên, dù có những khởi sắc trong phát triển kinh tế-xã hội nhưng so với sự phát triển chung của khu vực và đất nước, địa phương còn phải nỗ lực nhiều. Bởi vậy, bên cạnh đầu tư cho hạ tầng kinh tế-xã hội thì đầu tư cho nguồn nhân lực, đầu tư cho giáo dục là bước đi cần thiết mà Điện Biên phải tập trung.

Để đầu tư cho giáo dục một cách bài bản, thực chất, hơn hết không chỉ nâng cao về tri thức mà quan trọng hơn là nâng cao những tố chất, kỹ năng cần thiết của nguồn nhân lực cho hiện tại và tương lai. Đó là kỹ năng sống, kỹ năng học tập, kỹ năng làm việc, kỹ năng thích ứng và hội nhập.

Thế hệ trẻ phải có những kỹ năng cần thiết để có thể thích ứng hội nhập và phát huy vai trò của mình trong bối cảnh mới. Do đó, đầu tư vào công nghệ được xem như là kỹ năng cứng, tri thức cứng còn văn hóa và các kỹ năng mềm khác sẽ quyết định thành công cho các em trong tương lai.

Phó Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm một cách đầy đủ, sâu sắc, tạo điều kiện cho ngành giáo dục có thể thực hiện tốt nhất những sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, qua đó tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc ở Điện Biên phát triển bền vững, đoàn kết, chung tay chăm lo xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Sau chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã tham quan cơ sở vật chất của nhà trường, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp tục phấn đấu, gặt hái nhiều thành tích trong năm học mới./.

