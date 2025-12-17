Xử lý khách quan, nghiêm khắc học sinh vi phạm bạo lực học đường

Chiều 17/12, bà Đào Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, cho biết nhà trường đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh vụ việc nhóm học sinh xô xát xảy ra tại trường trong giờ ra chơi; xem xét hình thức xử lý phù hợp với từng trường hợp.

Theo báo cáo của Trường Trung học cơ sở Lim, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 ngày 12/12/2025 tại khu vực chiếu nghỉ cầu thang tầng 1 dãy phòng học của nhà trường.

Khi đó, một nhóm học sinh xảy ra xô xát, quay video và phát tán trên không gian mạng. Cụ thể, nhóm học sinh liên quan gồm: Nguyễn Thị A (lớp 8); Nguyễn Thị Ngân Kh, Nguyễn Hoàng Huyền Tr, Nguyễn Thị Xuân M, Nguyễn Thị Thanh H và Nguyễn Như Trung D đều là học sinh lớp 9.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã kịp thời can thiệp, yêu cầu học sinh về lớp, giáo viên chủ nhiệm cho học sinh có liên quan làm bản tường trình, lập biên bản đối chứng để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do mâu thuẫn giữa Nguyễn Thị A và nhóm học sinh lớp 9 trên.

Ban giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm lớp thông tin sự việc cho các phụ huynh của những học sinh liên quan đến nhà thăm hỏi và đưa học sinh A đi thăm khám tại bệnh viện.

Kết quả, cả 3 lần thăm khám tại các bệnh viện: Từ Sơn, Bắc Ninh số 2, VinMec Hà Nội đều cho kết quả không phát hiện bất thường nội sọ và ổ bụng. Hiện sức khỏe và tâm lý của học sinh A cơ bản ổn định; theo nguyện vọng gia đình, học sinh tiếp tục được theo dõi thêm tại bệnh viện.

Trường Trung học cơ sở Lim đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, UBND xã Tiên Du, phối hợp Công an xã Tiên Du để giải quyết vụ việc. Trường đề nghị cơ quan chức năng làm rõ những thông tin trên mạng xã hội về sự việc, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới môi trường giáo dục. Trường phối hợp với gia đình học sinh em Nguyễn Thị A để theo dõi sức khỏe, tâm lý và có phương án xử lý nghiêm đối với học sinh có liên quan.

Bà Đào Thị Lan yêu cầu, cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường tiếp tục nghiêm túc thực hiện quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và phòng chống vi phạm pháp luật; nhà trường tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã làm việc với nhà trường; yêu cầu Trường Trung học cơ sở Lim xác minh thông tin liên quan, nguyên nhân vụ việc; xử lý nghiêm khắc, khách quan đúng quy định các vi phạm; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương nền nếp.

Đặc biệt, Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, rà soát, lập danh sách học sinh có biểu hiện vi phạm đạo đức, bỏ học, vi phạm trật tự an toàn giao thông hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật phân công giáo viên chủ nhiệm, tổ chức đoàn thể theo dõi, kèm cặp, tư vấn, giáo dục; phối hợp với gia đình, Công an xã, phường có biện pháp giáo dục, khuyên răn, cảm hóa, kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực học đường…./.

Xác minh vụ học sinh đánh nhau, quay video đưa lên mạng xã hội Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường phòng, chống bạo lực học đường; đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống và chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các mâu thuẫn để can thiệp sớm.