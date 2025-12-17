Multimedia

'Xử lý đủ mạnh, đủ sức răn đe và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác IUU'

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, đảm bảo có công cụ pháp luật để xử lý đủ mạnh, đủ sức răn đe và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác IUU...

Phát biểu tại Phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn ra tối 16/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc và đạt kết quả rõ rệt trong chống khai thác IUU.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan trong hệ thống chính trị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phải vào cuộc tích cực trong chống khai thác IUU vì uy tín, danh dự của đất nước, vì phát triển nghề cá bền vững và vì chính mỗi người dân.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, đảm bảo có công cụ pháp luật để xử lý đủ mạnh, đủ sức răn đe và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác IUU.../.

