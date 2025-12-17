Multimedia

Doanh nghiệp cần làm gì để phòng ngừa lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng?

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, nguy cơ có khả năng tồn tại lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng cần được quản lý tốt vì tương lai của thế hệ trẻ và vì cả xã hội.

Doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong việc phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trong kinh doanh. Bạn thực hiện vai trò đó nhờ triển khai những biện pháp hiệu quả nhằm phát hiện, giảm thiểu, khắc phục hậu quả các vi phạm về lao động trẻ em và phòng ngừa rủi ro này phát sinh trong cả doanh nghiệp và chuỗi giá trị của mình.

Việc này phải xây dựng và triển khai có hệ thống, có thể là hệ thống độc lập hoặc lồng ghép vào một trong các hệ thống hiện thời. Không thể bù đắp việc không tuân thủ bằng đóng góp tích cực ở những lĩnh vực khác./.

#Phòng ngừa lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng #Vai trò của doanh nghiệp trong chống lao động trẻ em #Biện pháp phát hiện và giảm thiểu lao động trẻ em #Quản lý rủi ro trong chuỗi giá trị #Xây dựng hệ thống phòng ngừa lao động trẻ em
