Hà Nội đồng loạt triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị ở địa bàn

Hà Nội tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, thay đổi nhận thức, thói quen cũ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 về giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành phố tập trung nguồn lực, nhân lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết triệt để điểm nghẽn về trật tự đô thị với mục tiêu là xây dựng 100% xã, phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, thay đổi nhận thức, thói quen cũ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội đảm bảo về trật tự đô thị, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn…./.