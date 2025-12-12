Multimedia
Cái kết cho cô gái trẻ “chắp tay lạy” khi đang lái xe máy ở Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh mời T.T.V (21 tuổi, trú Thủ Dầu Một) lên làm việc sau khi clip cô điều khiển xe Vespa buông cả hai tay lan truyền trên mạng xã hội.

Bản tin 60s ngày 12/12/2025 gồm những nội dung sau:

Tạm giữ hình sự đối tượng đẩy Cảnh sát giao thông vào đầu xe tải.

Gần 600 viên đạn được tìm thấy trong nhà kẻ nổ súng giết người ở Đồng Nai.

Những chi tiết mập mờ, đáng nghi của dự án "Nuôi em".

Công dân Việt Nam tại biên giới Thái Lan - Campuchia được sơ tán đến nơi an toàn.

Lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi quân đội ‘bách chiến bách thắng’ trong chiến sự tại Nga.

Ông Trump ‘vô cùng thất vọng’ với cả Nga và Ukraine.

Người giàu phải chi bao nhiêu tiền để có được tấm “thẻ vàng” ưu tiên vào Mỹ?

