Sáng 1/12, Nhà máy bia Hà Nội Habeco ở số 183 đường Hoàng Hoa Thám xảy ra hỏa hoạn. Khoảng 7h30’ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Cảnh sát cho hay sự cố xảy ra tại khu hành chính tầng 3 của nhà máy.

Bản tin 60S ngày 1/12/2025 có những thông tin sau:

Cháy tại Nhà máy bia Hà Nội, cột khói đen bốc ngùn ngụt.

Vé máy bay Tết tiếp tục khan hiếm dù nhiều hãng bay trở lại.

Tạm giữ nghi phạm trong vụ hành hung sau va chạm giao thông ở Hà Nội.

Bão số 15 suy yếu, đổi hướng tiến vào Nam Trung Bộ.

Vàng miếng lập đỉnh mới, thị trường tiếp tục giữ xu hướng tăng.

Thủ tướng Netanyahu xin ân xá để khép lại vụ kiện kéo dài.

Ukraine báo động sau đợt tập kích lớn bằng tên lửa và UAV.

Mỹ cảnh báo siết chặt an ninh vùng trời quanh Venezuela./.

