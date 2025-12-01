Cháy tại Nhà máy bia Hà Nội, cột khói đen bốc ngùn ngụt.

Sáng 1/12, Nhà máy bia Hà Nội Habeco ở số 183 đường Hoàng Hoa Thám xảy ra hỏa hoạn. Khoảng 7h30’ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Cảnh sát cho hay sự cố xảy ra tại khu hành chính tầng 3 của nhà máy.