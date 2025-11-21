Bản tin 60s ngày 21/11/2025 gồm những nội dung sau:
Nha Trang chìm trong rác thải sau đợt lũ lớn vừa rút.
Bộ Công an cảnh báo nguy hiểm khi 100 can axit bị lũ cuốn ở Tuy Hòa.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Không để dân mắc kẹt trong lũ kêu cứu vô vọng.
Người dân Đà Lạt đổ xô mua xăng vì sạt lở đèo.
Hoa hậu Mexico đăng quang Miss Universe 2025.
Nga tuyên bố giành được thành phố chiến lược ở Kharkov.
Hội đồng châu Âu thông qua Hiệp ước Địa Trung Hải.
Ông Trump dọa tử hình nghị sĩ đảng Dân chủ 'phản nghịch'./.