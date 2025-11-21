Multimedia
Nha Trang chìm trong rác thải sau đợt lũ lớn vừa rút

Sáng 21/11, hàng trăm người dân tại Nha Trang tất bật thu dọn, khiêng vác đồ đạc, kiểm tra tài sản và khôi phục phần nào sinh hoạt bị ảnh hưởng, sau khi mực nước lũ đã xuống dưới mức báo động.

Bản tin 60s ngày 21/11/2025 gồm những nội dung sau:

Nha Trang chìm trong rác thải sau đợt lũ lớn vừa rút.

Bộ Công an cảnh báo nguy hiểm khi 100 can axit bị lũ cuốn ở Tuy Hòa.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Không để dân mắc kẹt trong lũ kêu cứu vô vọng.

Người dân Đà Lạt đổ xô mua xăng vì sạt lở đèo.

Hoa hậu Mexico đăng quang Miss Universe 2025.

Nga tuyên bố giành được thành phố chiến lược ở Kharkov.

Hội đồng châu Âu thông qua Hiệp ước Địa Trung Hải.

Ông Trump dọa tử hình nghị sĩ đảng Dân chủ 'phản nghịch'./.

#Lũ cuốn 100 can axit #Ngập lụt #ngập lụt Nha Trang #Khắc phục hậu quả sau lũ #Thủ Tướng Phạm Minh Chính #Miss Universe 2025 #Kharkov #Chiến sự Nga-Ukraine #Hiệp ước Địa Trung Hải #EU #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Trump

