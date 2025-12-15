Xã hội
Xử phạt 16 môtô phân khối lớn vi phạm giao thông trên quốc lộ 1

Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản xử phạt 16 người điều khiển mô tô phân khối lớn do vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1.

Bản tin 60s ngày 15/12/2025 gồm những nội dung sau:

Xử phạt 16 môtô phân khối lớn vi phạm giao thông trên quốc lộ 1.

Phát hiện thêm thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6.

Bắc Ninh, Hải Phòng phát hiện nhiều vi phạm trong mua bán nhà ở xã hội.

Máy bay lớn nhất Việt Nam chính thức hạ cánh tại sân bay Long Thành.

Karate Việt Nam bùng nổ huy chương vàng, dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 33.

Chủ tiệm trái cây trở thành người hùng trong vụ xả súng ở Australia.

Hamas cảnh báo vụ Israel sát hại chỉ huy cấp cao đe dọa ngừng bắn Gaza.

Tổng thống Zelensky nêu khả năng từ bỏ mục tiêu NATO của Ukraine./.

Thảm nhựa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

"Mắt xích vàng" cho cực tăng trưởng mới

Những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia không chỉ là cú hích cho Đồng Nai bứt phá, mà còn kết nối những "mắt xích vàng" giao thông, mở ra động lực tăng trưởng mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

