Sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 6

Khoảng 14 giờ 30 ngày 14/12, tại Km124+300, đèo Thung Khe (Quốc lộ 6), đoạn qua xã Mai Châu, Phú Thọ, xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến mặt đường bị vùi lấp, gây ách tắc giao thông.

Khối lượng đất đá rất lớn vùi lấp, gây ách tắc tuyến đường tại Km124+300, đèo Thung Khe (Quốc lộ 6). (Nguồn: TTXVN phát)
Khối lượng đất đá rất lớn vùi lấp, gây ách tắc tuyến đường tại Km124+300, đèo Thung Khe (Quốc lộ 6). (Nguồn: TTXVN phát)

Theo thông tin từ Phòng Cảnh giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14/12, tại Km124+300, đèo Thung Khe (Quốc lộ 6), đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến mặt đường bị vùi lấp hoàn toàn, gây ách tắc giao thông.

Thông tin ban đầu cho biết đất đá trượt sạt đã vùi lấp một phương tiện xe máy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương khắc phục hậu quả.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc.

Đoạn tuyến qua Phú Thọ có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở đất đá cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người và phương tiện, đặc biệt trong mùa mưa và thời tiết bất lợi./.

