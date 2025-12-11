Lâm Đồng thúc tiến độ dự án đường gần 5.000 tỷ đồng nối cao tốc với Phan Thiết

Ngày 11/12, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn-Trường Chinh đến nút giao cao tốc.

Đây là công trình giao thông trọng điểm kết nối tuyến đường cao tốc Bắc-Nam, đường sắt tốc độ cao vào khu vực trung tâm của Phan Thiết.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, dự án được xác định mang tính cấp bách (nhóm A, thực hiện từ 2026-2030) nên tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành gấp rút hoàn thiện thủ tục, hoàn thành công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng và hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 12/2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đầu tư xây dựng số 2 phải rà soát bảng giá bồi thường các loại cây trồng, vật kiến trúc chưa có trong quy định của tỉnh; đảm bảo công tác bồi thường được thực hiện thuận lợi nhất cho người dân và phù hợp với tình hình mới. Khu tái định cư 25 ha cũng đang được xây dựng tập trung để kịp thời đáp ứng việc triển khai dự án.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, cắm cọc giải phóng mặt bằng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với Dự án đường từ nút giao Lê Duẩn-Trường Chinh đến nút giao với cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Đến nay, công tác cắm cọc đã cơ bản hoàn thành, còn hồ sơ nghiên cứu khả thi phấn đấu hoàn tất trong tháng 12/2025 để trình thẩm định. Dự án có gần 242ha đất cần thu hồi, liên quan hàng trăm hộ dân ở phường Bình Thuận và Tiến Thành.

Dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn-Trường Chinh đến nút giao cao tốc có chiều dài khoảng 12, 5 km kết nối vào khu vực trung tâm các phường ven biển của tỉnh Lâm Đồng; đặt biệt là kết nối đến trung tâm Phan Thiết và khu trọng điểm du lịch Mũi Né. Quy mô tuyến đường hoàn chỉnh 12 làn xe, mặt cắt ngang rộng 79 m (giai đoạn đầu sẽ đầu tư 6 làn xe cơ giới). Dự án thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư 4.700 tỷ đồng. Dự kiến triển khai 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2030 hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

Theo đánh giá của các chuyên gia giao thông, tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam (đoạn Phan Thiết-Dầu Giây) đã được đưa vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, việc lưu thông từ cao tốc vào trung tâm Phan Thiết phải thông qua đường Mỹ Thạnh-Quốc lộ 1A-trungtâm Phan Thiết (khoảng 16 km, xe máy lưu thông chung với làn xe cơ giới). Từ khi đưa vào khai thác tuyến cao tốc này thì tại khu vực nút giao Quốc lộ 1A thường xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông.

Còn tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam (đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết) hướng lưu thông vào trung tâm Phan Thiết phải thông qua nút giao với quốc lộ 28; tuy nhiên hiện nay quốc lộ 28 có quy mô nhỏ hẹp (2 làn xe cơ giới, xe máy lưu thông chung với làn xe cơ giới) với chiều dài khoảng 20 km nhưng thời gian di chuyển hơn 30 phút và thường xuyên bị ùn tắc vào giờ cao điểm.

Tuyến đường mới được đầu tư nhằm giải quyết triệt để vấn đề nêu trên bằng cách tạo ra một trục kết nối mới hoàn toàn. Tuyến đường sẽ trực tiếp nối các tuyến cao tốc Bắc-Nam với nhà ga đường sắt tốc độ cao (đang triển khai xây dựng), đường tránh Phan Thiết và đường Trường Chinh (Quốc lộ 1A), tạo thành một mạng lưới giao thông thông suốt.

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông (hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng…) cùng với quỹ đất hai bên đường sẽ tạo ra điểm nhấn phát triển cho khu vực ven biển Lâm Đồng, trực tiếp phục vụ mục tiêu đưa Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2030./.

Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc-Nam đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành Ông Bùi Viết Trường, khu phố Tân Thành 7 cho biết người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Bắc-Nam đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành hầu hết đồng thuận và chỉ mong Nhà nước đền bù giá hợp lý.