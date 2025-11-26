Các dự án cao tốc Bắc-Nam có kịp về đích sau trận mưa lũ tại Nam Trung Bộ?

Ngay sau khi nước lũ rút, các nhà thầu trên công trường cao tốc Bắc-Nam tất bật dọn dẹp, tái khởi động lại các mũi thi công với mục tiêu nỗ lực hoàn thành các dự án vào dịp 19/12 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Hối hả dọn dẹp, tái khởi động công trường

Tại Dự án cao tốc đoạn Chí Thạnh-Vân Phong, theo ông Hồ Xuân Thắng, Giám đốc điều hành dự án (Ban Quản lý dự án 7-chủ đầu tư), dự án có 24 vị trí xói lở taluy nền đường (rải rác khoảng 10km), mức độ nhẹ; ngả đổ một số trụ cần vươn, cột đèn chiếu sáng; 19 nhà điều hành, lán trại hư hỏng; 2 nhà thầu có tài liệu ngập ướt; 18 bãi tập kết vật tư, vật liệu bị ngập, trôi (cát 3.000m3, đá các loại 6.000m3); 75/488 máy móc, thiết bị bị ngập nước phải sửa chữa.

Đánh giá nền đường và mái taluy nền đường là hạng mục bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ông Thắng cho hay ở những đoạn tuyến ngập sâu, nước chảy xiết kết hợp gió to, sóng lớn gây sạt lở và cuốn trôi mái taluy khá nhiều, nhiều vị trí bị xói sâu đến mặt đường gây hở hàm ếch. Do bị ngâm trong nước nhiều ngày, nền đất bão hòa nước làm giảm yếu khả năng chịu lực, cần phải có nắng nhiều ngày để nền đường và mái taluy khô lại, lu lèn đảm bảo độ chặt mới tiếp tục thi công lớp trên.

Theo kế hoạch thi công nước rút 60 ngày đêm, trên tuyến chính, nền đường hoàn thành ngày 25/11, cấp phối đá dăm ngày 30/11, thảm bêtông nhựa sẽ hoàn thành ngày 10/12, hệ thống an toàn giao thông hoàn thành trước ngày 19/12/2025. Tuy nhiên, khi lũ về, công trường dừng thi công từ ngày 18-23/11 chưa thể thi công lại.

“Sau lũ, máy móc thiết bị hư hỏng, mất điện không vận hành được nhà máy trộn bêtông nhựa, trạm cấp phối đá dăm bêtông xi măng, trạm xay nghiền đá để cung cấp theo kế hoạch, một số mỏ đá ưu tiên cung cấp cho địa phương để khắc phục đường sá bị đứt gãy, chia cắt để lực lượng vào hỗ trợ nhân dân vùng lũ; sửa chữa khắc phục hư hỏng một số hạng mục công trình nên công trường chưa thể triển khai thi công ngay được, do đó tiến độ hoàn thành ngày 19/11/2025 khó đáp ứng,” ông Thắng thừa nhận.

Mưa lũ kéo dài đã làm mái taluy nền đường xói lở, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh (Ban Quản lý dự án 85-chủ đầu tư), bão số 13 và mưa lũ ngay sau đó khiến mất điện trên diện rộng do nhiều cột điện, trạm biến áp bị hư hỏng, gãy đổ dẫn đến không vận hành được các trạm trộn bê tông nhựa phục vụ thi công dự án, các trạm xay đá phục vụ thi công các hạng mục bê tông nhựa. Lán trại công nhân, kho bãi vật tư bị hư hại, ảnh hưởng đến khả năng tái triển khai thi công ngay sau bão.

Khẩn trương khôi phục các tuyến giao thông huyết mạch sau mưa lũ miền Trung Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông tại Nam Trung Bộ.

Với Dự án cao tốc đoạn Hoài Nhơn-Quy Nhơn, đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi mưa bão, song, các hạng mục chính của dự án đã hoàn thành cơ bản, không ảnh hưởng thiệt hại gì lớn, chỉ xuất hiện một số xói lở nhỏ, cục bộ do mưa lũ. Các nhà thầu đang chờ thời tiết thuận lợi để khắc phục những vị trí này.

“Đối với hơn 1km thảm hoàn thiện bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông còn lại, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo đơn vị dồn lực thi công ngay khi thời tiết thuận lợi, phấn đấu thông xe toàn tuyến dịp 19/12 tới,” đại diện Ban Quản lý dự án 85 khẳng định.

Không để chậm trễ, lùi tiến độ

Đưa ra kế hoạch tái khởi động công trường sau mưa lũ để bù lại phần tiến độ bị chậm, theo ông Hồ Xuân Thắng, Giám đốc Ban điều hành Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, do lệ thuộc nhiều vào thời gian khắc phục hệ thống lưới điện của địa phương, thời gian sửa chữa máy móc, trạm trộn bêtông nhựa, trạm nghiền đá trong mỏ vật liệu, dự án sẽ tái khởi động từng bước trong vài ngày tới.

Ngoài việc hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả, ông Thắng cho rằng các hạng mục cần tập trung dồn lực thi công theo thứ tự ưu tiên gồm: khắc phục thiệt hại hư hỏng nền mặt đường, mái taluy để đảm bảo chất lượng, ổn định công trình; đẩy nhanh thi công công tác thảm bêtông nhựa; công trình an toàn giao thông, chiếu sáng; công tác thi công nền đường, móng cấp phối đá dăm các đoạn chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án 7 đã điều phối các nhà thầu đã thi công cơ bản hoàn thành Gói thầu XL01 (nhà thầu Phúc Lộc, Đèo Cả) và nhà thầu đứng đầu liên danh Gói thầu XL02 (nhà thầu Bắc Trung Nam) sang thi công hỗ trợ nhà thầu Miền Trung thuộc Gói thầu XL02.

“Việc điều phối này đảm bảo tiến độ hoàn thành cả dự án. Sau lũ, tất cả các nhà thầu phải tập trung khắc phục những thiệt hại các đoạn tuyến của mình trước, sau đó tùy tình hình sẽ có sự điều phối nhà thầu tiếp tục hỗ trợ nhau cho hiệu quả nhất,” vị Giám đốc Ban điều hành Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong nói.

Để bù tiến độ chậm, hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh cho biết, một số công việc sẽ được chỉ đạo dồn lực đẩy nhanh như: bê tông nhựa (còn khoảng 75.000 tấn); hệ thống an toàn giao thông (còn khoảng 50% khối lượng); tăng tốc thi công hạng mục bê tông rãnh nước, lắp đặt hộ lan, biển báo, gia cố, sơn vạch kẻ đường; rà soát, khắc phục các vị trí taluy bị sạt lở.

“Thách thức lớn nhất bây giờ là mưa quá nhiều khiến vật liệu bị ướt, chưa thể đưa vào sản xuất bêtông nhựa trong ngày một, ngày hai. Chưa kể, nhiều khu vực hiện vẫn bị mất điện, công tác xay nghiền bị ảnh hưởng lớn đến tiến độ của toàn dự án,” ông Lai lo lắng.

Các nhà thầu nỗ lực thi công nền đường, đẩy nhanh tiến độ về đích các dự án cao tốc Bắc-Nam. (Nguồn: Vietnam+)

Ngay sau lũ, Ban Quản lý dự án 85 yêu cầu tất cả các nhà thầu tập trung vào thi công trên công trường, không để trì trệ sau thiên tai. Hiện nay, hạng mục chính như thảm nhựa mặt đường không thể triển khai được, các nhà thầu chủ yếu thi công cấp phối đá dăm bêtông xi măng và các hạng mục an toàn giao thông trên tuyến. Ngay khi nắng ráo, sẽ tiến hành thảm nhựa ngay để đảm bảo hoàn thành dự án.

Để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và đẩy nhanh tiến độ các dự án, Bộ Xây dựng giao các Ban Quản lý dự án 2, 7, 85 khẩn trương khôi phục công trường, tổ chức thi công trở lại để hoàn thành các dự án thành phần theo kế hoạch; kiểm tra, rà soát toàn bộ công trường, kịp thời phát hiện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn để có giải pháp khắc phục kịp thời và có giải pháp bù đắp tiến độ bị chậm do ảnh hưởng của mưa lũ.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư dự án thành phần 1, 3 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ công trường, kịp thời phát hiện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn để có giải pháp khắc phục kịp thời và có giải pháp bù đắp tiến độ bị chậm do ảnh hưởng của mưa lũ; chủ động có các giải pháp ứng phó với tình huống thiên tai trong thời gian tới./.

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo khai thác trên 3.000km đường bộ cao tốc trong năm nay Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000km đường bộ cao tốc.