Thủ tướng: Cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 24/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ và tập thể Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ phát động, tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ, cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung và ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương tới đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi mưa bão. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào và các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ, phát huy tinh thần "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách."

Những ngày từ đầu tháng 11 đến nay, các tỉnh, thành khu vực miền Trung liên tiếp phải chống chịu với bão số 13 và mưa lớn kéo dài chưa từng có, vượt mức lịch sử trong nhiều năm qua. Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực miền Trung bộ và Tây nguyên, nhất là các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng và cán bộ, công chức, viên chức người lao động Văn phòng Chính phủ tưởng niệm đồng bào tử nạn do bão lũ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đã có nhiều công điện, chủ trì nhiều cuộc họp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tập trung ứng mưa bão từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất; thành lập các Đoàn do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó ở các địa bị ảnh hưởng phương; phân công các Phó Thủ tướng trực tiếp phụ trách từng địa bàn bị mưa lũ.

Ngay chuyến công tác nước ngoài vừa qua, Thủ tướng Chính phủ tổ chức các cuộc họp trực tuyến với trong nước để nắm bắt, chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tuy nhiên, thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ gây ra rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính đợt mưa lũ từ 16/11 đến nay tại 4 tỉnh đã làm 102 người chết, mất tích; 332 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 933 nhà bị hư hỏng; trên 82.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.120ha thủy sản thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị sạt lở hư hại nặng; thiệt hại về tài sản của người dân… bị ngập lũ hư hại nhiều khó có thể thống kê đánh giá đầy đủ. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ đã trên khoảng trên 13.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đau thương, mất mát do mưa bão, lũ gây ra là rất to lớn; cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả, để sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Do đó, Thủ tướng kêu gọi cán bộ nhân viên Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp, ủng hộ nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão với tinh thần "tương thân, tương ái," "tính dân tộc, nghĩa đồng bào," "lá lành đùm lá rách."

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để ký ban hành về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ, cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã quyên góp tại chỗ 525 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai./.

