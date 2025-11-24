Khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống sau mưa lũ

Các địa phương hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trụ sở, đường sá, nhà xưởng nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất; hướng dẫn, hỗ trợ người dân tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 227/CĐ-TTg ngày 23/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Thủ tướng yêu cầu: Hoàn thành hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa trước 31/11; tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ trước 31/1/2026; Hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trụ sở, đường sá, nhà xưởng để nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất; Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp; Hỗ trợ ngay sách vở, trang thiết bị giảng dạy, sớm đưa học sinh trở lại học tập; Chi viện tối đa y, bác sỹ xuống trực tiếp cơ sở hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh sau lũ; Thông tuyến giao thông, khôi phục hệ thống điện, viễn thông; Giãn, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng đối với cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại./.