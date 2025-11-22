Gia Lai tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, hiện nước lũ tại nhiều khu vực đã và đang rút nhanh, người dân tại các điểm di dời tập trung đã trở về để nhà dọn dẹp nhà cửa.

Đồng hành cùng người dân, các lực lượng và trang, các đoàn thể, tổ chức đang triển khai các công tác hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Trong ngày hôm nay (22/11) Quân khu V đã triển khai hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ xuống khu vực trọng điểm ngập lụt để giúp người dân dọn dẹp nhà cửa.

Đồng thời triển khai các tổ cơ động tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con; trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cấp phát 1.000 gói mì tôm, 1.000 chai nước suối; Quân khu cấp phát 2 tấn lương khô cho các hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt; hỗ trợ 350 xuất quà (mỗi xuất quà trị giá 300.000 - 500.000 đồng) cho các hộ gia đình khó khăn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cũng đã giao hàng cứu trợ cho các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy phước Tây, Tuy Phước Bắc, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, An Nhơn Bắc... Trị giá hàng hóa hỗ trợ khoảng 1,5 tỷ đồng.

Trong những ngày mưa lũ, Hội Chữ thập đỏ đã cứu trợ khẩn cấp hàng trăm thùng mì tôm và nước uống cho 3 phường là Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc. Phối hợp Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh cứu trợ khẩn cấp 2.000 suất ăn, lương thực, nước uống đến các hộ dân có nhà bị ngập nước; phối hợp với Câu lạc bộ Thiện Tâm Đông Anh và Nhóm cháo lan tỏa yêu thương tại Hà Nội sử dụng xe bếp ăn dã chiến để nấu sẵn các suất cơm hỗ trợ các trường hợp, khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ (dự kiến nấu 3 ngày liên tục từ 20/11 đến 23/11, mỗi ngày nấu từ 4.000 đến 5.000 suất săn), với tổng giá trị hỗ trợ trị giá hơn 634 triệu đồng (trong đó tiền mặt trị giá hơn 200 triệu đồng và hàng hóa ước tính 434 triệu đồng cho khoảng 15.700 lượt hưởng lợi).

Theo thống kê, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến 127 căn nhà tại Gia Lai bị sập hoàn toàn; có 500 cầu nhỏ, ngầm tràn, cống thoát nước, 170 tuyến giao ở các địa phường, 353 công trình kiến thiết đô thị bị thiệt hại, hư hỏng.

Mưa lớn đã gây ngập, làm hư hỏng hàng hóa tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Ước tính sơ bộ thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.Hiện người dân và chính quyền các địa phương tổ chức dọn vệ sinh, nhà cửa do bị ngập nước; hiện nay chỉ còn ngập chia cắt cục bộ một số tuyến đường liên thôn ở vùng trũng, sâu (xã Ngô Mây), các địa phương đang tiếp tục kiểm tra cập nhật tình hình thiệt hại./.

