Lâm Đồng đánh giá mức ảnh hưởng để kịp thời đề xuất phương án hỗ trợ dân

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 5/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng đoàn công tác tổ chức kiểm tra khẩn một số xã, phường bị thiệt hại nặng nề trong những ngày qua; động viên hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng.

Dịp này, đoàn công tác trao tặng 700 suất quà là các nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Đoàn đã kiểm tra thiệt hại tại các xã, phường bị ảnh hưởng nặng ở khu vực ven biển Lâm Đồng như Hàm Thuận, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Sông Lũy, Bắc Bình, Hàm Kiệm… Tại các nơi đến, ông Nguyễn Minh ân cần thăm hỏi người dân bị thiệt hại nặng do ngập lụt gây ra. Đồng thời mong muốn người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đối với chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng biểu dương việc ứng phó kịp thời trong phòng chống lũ lụt, cũng như hỗ trợ kịp thời việc di dời các hộ dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng để kịp thời đề xuất phương án hỗ trợ.

Đối với các khu vực còn ngập sâu, ông Nguyễn Minh yêu cầu chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, căng dây, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm; chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng và phương tiện túc trực 24/24 để ứng cứu, xử lý sự cố. Các đơn vị đảm bảo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống,…

Trưa 5/12, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên địa bàn. Qua thống kê sơ bộ từ các địa phương, đến trưa ngày 5/12 có 1 người chết (ông N.V.T, 60 tuổi công dân tổ 3 thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm đã tự ý đi về nhà từ nơi xã bố trí an toàn và đã đuối nước).

Thống kê của cơ quan chức năng có khoảng 6.195 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng; nhiều tài sản bị hư hỏng. Hiện nay các khu vực vẫn đang tiếp tục ngập, trong đó ngập nặng nhất là tại các xã, phường ven biển tỉnh Lâm Đồng như Hàm Liêm, Lương Sơn, Liên Hương, Hàm Thắng… Có hơn 2.000 hộ dân bị ngập sâu trong nước phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra khu vực bị thiệt hại do ngập lụt tại đập Tú Sơn, xã Sông Lũy. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp diễn ra trên diện rộng, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt, ảnh hưởng là 4.128 ha; tàu cá bị đứt neo, chìm 24 tàu; 4.053 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; thiệt hại 300m2 diện tích ao nuôi cá… Ước sơ bộ tổng giá trị thiệt hại trên 113 tỷ đồng.

Ghi nhận tại phường Hàm Thắng là địa phương bị thiệt hại nặng nề của tỉnh với gần 7.000 hộ/29.000 khẩu bị ảnh hưởng; trong đó có 2.800 hộ bị ngập nặng trên 1 m. Có 8 khu phố bị ngập hoàn, tất cả người dân được di dời ra khỏi vùng ngập hoặc tự di dời theo lệnh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường. Hệ thống chính trị lo chỗ ở, thức ăn, nước uống cho dân. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều khu vực đang bị chia cắt chỉ dùng cano mới đưa thức ăn, nước uống vào được.

Hiện các đơn vị đang tiếp tục duy trì chế độ trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết trong khu vực, chủ động thông tin, thông báo, cảnh báo kịp đến chính quyền địa phương và người dân để phòng, tránh thiệt hại có thể xảy ra; kịp thời tổng hợp tình hình ảnh hưởng, thiệt hại và đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong việc phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai./.

Lâm Đồng tiếp tế các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ Một số nơi ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng nước đã bắt đầu rút nhưng một số khu vực vẫn còn ngập sâu nên tỉnh đang hỗ trợ khẩn cấp, tiếp tế các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng.