Thành phố Hà Nội siết chặt vi phạm nồng độ cồn dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm, hoạt động liên hoan, gặp gỡ tăng mạnh, kéo theo nguy cơ vi phạm nồng độ cồn và tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia.

Với nỗ lực ngăn ngừa và kéo giảm các vụ tai nạn nghiêm trọng do sử dụng rượu, bia, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra quyết liệt, liên tục vào các khung giờ trọng điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), từ 27/11 đến nay, trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý hơn 4.300 trường hợp (tạm giữ 1.918 phương tiện, tước giấy phép lái xe 94 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 649 trường hợp); đặc biệt, vi phạm nồng độ cồn (trên đường bộ) là hơn 1.490 trường hợp.

Tại nhiều tuyến đường như Láng, Phùng Hưng, Lạc Long Quân, Trần Thái Tông, Nguyễn Khánh Toàn…, các tổ công tác ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm ở mức cao, thậm chí kịch khung.

Ghi nhận vào ngày 3/12 tại khu vực nút giao Nguyễn Lương Bằng-Tây Sơn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Chỉ trong hơn 1 giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện 10 trường hợp điều khiển xe môtô vi phạm nồng độ cồn; trong đó có 2 trường hợp ở mức 2 (vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/l khí thở).

Nhiều người vi phạm thừa nhận sử dụng rượu bia trước khi lái xe và chấp hành việc bị xử lý vi phạm theo quy định, tuy nhiên cũng có không ít người bất ngờ khi mức phạt cao hơn nhiều lần giá trị chiếc xe đang sử dụng.

Ông D.N.C (sinh năm 1979, trú tại phường Đống Đa, thành phố Hà Nội) bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn mức 0,283 mg/l khí thở cho biết: “Tôi không nghĩ mức phạt lên tới 6-8 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe trong khi chiếc xe mới mua chỉ giá 3,5 triệu đồng."

"Đã lái xe thì không sử dụng rượu bia" là một quy tắc an toàn giao thông quan trọng, bởi pháp luật Việt Nam cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Điều này không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là hành vi thiếu trách nhiệm, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác.

Là nhân viên văn phòng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, do tính chất công việc, anh Dương Việt Hùng (sinh năm 1984) thường xuyên sử dụng rượu, bia khi liên hoan, tiếp khách.

Anh Hùng không chia sẻ: “Cuối năm là thời điểm công ty hay có những dịp liên hoan, tổng kết hoặc tri ân khách hàng. Dù có uống hay không, tôi luôn chủ động gọi taxi hoặc xe ôm công nghệ để tránh những sự cố đáng tiếc."

Theo Trung tá Lê Hải Hà, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), một bộ phận người dân vẫn duy trì thói quen “cứ ăn là uống rượu, bia” nhất là trong ngày lễ hoặc dịp kỷ niệm cuối năm. Chỉ đến khi bị xử phạt, nhiều người mới hối hận vì số tiền nộp phạt còn cả vượt giá trị phương tiện.

“Đây là thói quen xấu, cần loại bỏ để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh," Trung tá Lê Hải Hà nhấn mạnh.

Trước đó, trong 3 ngày cuối tuần (từ ngày 28-30/11), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã đồng loạt triển khai các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên diện rộng, tập trung vào hai khung giờ trưa và tối tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm.

Qua kiểm soát 34.189 phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 832 trường hợp vi phạm nồng độ cồn gồm 10 ôtô, 796 môtô và 26 phương tiện khác.

Theo thống kê, tổng số tiền phạt áp dụng đối với các trường hợp vi phạm trong 3 ngày (từ ngày 28-30/11) là 4,717 tỷ đồng, kèm theo các hình thức xử lý bổ sung như tước giấy phép lái xe, trừ điểm theo quy định.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục duy trì kiểm tra quyết liệt vào các khung giờ cao điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ việc nghiêm trọng liên quan rượu, bia.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khuyến cáo người dân tuyệt đối chấp hành quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe," chủ động bố trí người đưa đón, sử dụng taxi, xe công nghệ hoặc phương tiện công cộng để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng trong dịp cuối năm./.

