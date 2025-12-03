Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Kết thúc công tác tìm kiếm trong các tòa nhà

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, đến chiều 3/12, số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã tăng lên ít nhất 159 người.

Đội nhận dạng nạn nhân thảm họa thuộc Lực lượng Cảnh sát Hong Kong (DVIU) đã hoàn tất việc tìm kiếm nạn nhân của 7 tòa nhà trong vụ cháy và sẽ tiếp tục tìm kiếm trong các giàn giáo tre do vẫn còn 31 người mất liên lạc. Do đó, cảnh sát không loại trừ khả năng tổng số nạn nhân có thể tăng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy vẫn đang được điều tra. Cảnh sát đã bắt giữ 21 nghi phạm về tội ngộ sát trong cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy, trong đó có 6 nhà thầu phụ trách hệ thống báo cháy vì khai báo sai sự thật.

Cơ quan chống tham nhũng của Hong Kong cũng đang điều tra khả năng tham nhũng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tòa nhà.

Trong hai ngày 3 và 4/12, cư dân của tòa nhà duy nhất không bị cháy đã được trở về nhà trong 90 phút để lấy các nhu yếu phẩm và đồ đạc có giá trị dưới sự hỗ trợ của đội ứng phó khẩn cấp.

Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho những người bị ảnh hưởng trong vụ cháy, Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu đã chỉ thị cho tất cả các cơ quan linh hoạt xử lý các khoản phí và hóa đơn liên quan đến chính quyền, miễn các khoản thuế chưa thanh toán cho năm tài chính 2024/2025 và năm tài chính 2025/2026 cho chủ sở hữu và cư dân bị ảnh hưởng. Hóa đơn tiền nước, điện và gas của các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong tháng 11 cũng được miễn giảm hoặc miễn phí.

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh đã miễn phí xử lý hồ sơ cho cư dân để cấp lại giấy tờ như chứng minh thư. Các bệnh viện công thuộc Cơ quan Quản lý Bệnh viện miễn hoàn toàn phí dịch vụ y tế cho việc điều trị và phục hồi chức năng cho người bị thương.

Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường sẽ miễn phí hỏa táng và các dịch vụ liên quan.

Ông Chris Sun, Lãnh đạo Cơ quan Lao động và Phúc lợi cho biết người lao động nước ngoài bị thiệt mạng trong vụ cháy sẽ nhận được khoản bồi thường theo luật định tổng cộng khoảng 800.000 HKD (100.000 USD).

Những người bị thương sẽ được nhận khoản tiền 50.000 HKD hoặc 100.000 HKD tùy thuộc vào thời gian nằm viện.

Bà Bernadette Linn, lãnh đạo Cơ quan Phát triển Hong Kong cho biết lưới bảo vệ tại các công trình bảo trì tòa nhà lớn phải được gỡ bỏ trong vòng ba ngày từ 4-6/12, nếu đơn vị nào không đảm bảo được tiến độ sẽ phải thông báo với cơ quan hữu quan. Việc này sẽ giúp đảm bảo an toàn công cộng và giảm bớt lo lắng cho chủ sở hữu và cư dân đang trong quá trình bảo trì tòa nhà.

Bà cũng cho biết Sở Xây dựng sẽ ban hành quy định vận hành mới vào tuần tới, quy định mới yêu cầu tất cả vật liệu giàn giáo phải được lấy mẫu tại chỗ khi vận chuyển đến công trường và chỉ được phép lắp đặt lên giàn giáo sau khi được các trạm kiểm định và thanh tra viên được chỉ định xác nhận đạt yêu cầu.

Chính quyền Hong Kong cho biết hơn 2.600 cư dân đã được đưa đến nơi ở tạm thời./.

Vụ cháy ở Hong Kong: Thành lập ủy ban điều tra độc lập vụ cháy chung cư Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm, tiến hành cải cách toàn diện hệ thống cải tạo, bảo trì nhà sau vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, khoảng 30 người mất tích.