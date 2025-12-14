Lai Châu: Hầm đường bộ Hoàng Liên tạo đột phá hạ tầng cho vùng Tây Bắc

Dự án Hầm đường bộ Hoàng Liên - công trình giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV tại Lai Châu sẽ chính thức được khởi công vào ngày 19/12.

Đây là tuyến kết nối chiến lược giữa phường Sa Pa của tỉnh Lào Cai với xã Bình Lư của tỉnh Lai Châu, mở ra kỳ vọng tạo bước đột phá mới về giao thông, kinh tế và du lịch cho toàn vùng Tây Bắc.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của dự án, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu Bùi Quang Vinh khẳng định, hạ tầng giao thông được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định là một trong 3 khâu đột phá chiến lược.

Hiện tỉnh tập trung tối đa cho lễ khởi công xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, quyết tâm hoàn thành dự án trong năm 2027.

Để sẵn sàng cho lễ khởi công dự án, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt. Tại xã Bình Lư - nơi có diện tích mặt bằng phải thu hồi lớn nhất, các bước rà soát, kiểm đếm, chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 21ha rừng đã cơ bản hoàn thành.

Đến nay, 8 hộ cuối cùng trong tổng số 31 hộ dân có đất, cây cối và tài sản nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đều đã đồng thuận.

Anh Vàng A Chinh, người dân bản Chu Va 12, xã Bình Lư chia sẻ gia đình anh rất phấn khởi khi Nhà nước đầu tư công trình giao thông huyết mạch này.

Ngay khi có chủ trương xây hầm, gia đình hoàn toàn ủng hộ và đồng thuận cao đối với công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Chắc chắn dự án sau khi hoàn thành, sẽ giúp người dân hai tỉnh giao thương thuận lợi hơn rất nhiều và mang lại những giá trị to lớn để phát triển du lịch của tỉnh Lai Châu.

Là địa phương hưởng lợi trực tiếp từ dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lư Trần Như Hợp đánh giá hầm đường bộ Hoàng Liên là điều kiện then chốt để Bình Lư nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ, tăng thu nhập cho người dân.

Dự án sẽ mở rộng không gian phát triển hoàn toàn mới cho du lịch, giúp cho Bình Lư kết nối trực tiếp với chuỗi du lịch Sa Pa-Tây Bắc, tạo sức hút mạnh đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn.

Hầm đường bộ Hoàng Liên đang hội tụ đầy đủ điều kiện để triển khai thuận lợi, từ sự đồng thuận của người dân, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đến những nỗ lực của chủ đầu tư.

Cùng với công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, thu hồi giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Lai Châu cũng đã ký 6/9 gói thầu chính, trong đó có gói thầu xây lắp toàn bộ công trình, với giá trị khoảng 2.650 tỷ đồng. Đến nay giá trị giải ngân năm 2025 của dự án đã đạt hơn 88% kế hoạch vốn được giao.

Ông Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Kỹ thuật, Giám đốc Ban điều hành dự án cho biết, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, cụ thể là xã Bình Lư (Lai Châu) và phường Sa Pa (Lào Cai), thực hiện công tác kê khai, kiểm đếm đối với từng hộ dân, đảm bảo 100% mặt bằng bàn giao cho các nhà thầu để đồng loạt triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

Ông Trần Trung Kiên khẳng định dự án không chỉ tạo đột phá về giao thông khi giúp rút ngắn thời gian di chuyển, khắc phục những hạn chế khi đi qua đèo Hoàng Liên - nơi thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa và băng tuyết vào mùa đông.

Công trình hầm đường bộ Hoàng Liên được triển khai còn được kỳ vọng sẽ mở ra trục kết nối du lịch, thương mại quan trọng giữa Lào Cai và Lai Châu, thúc đẩy giao thương giữa các tỉnh vùng Tây Bắc.

Dự án Hầm đường bộ Hoàng Liên thuộc công trình nhóm A và là công trình hầm giao thông cấp đặc biệt, với yêu cầu kỹ thuật cao, trải dài trên địa phận hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai.

Công trình có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8km; trong đó, tuyến đường dẫn dài khoảng 4,6km, gồm 11 cây cầu với tổng chiều dài trên 1,6km và hơn 2,6km đường hầm.

Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.300 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh Lai Châu và các nguồn vốn hợp pháp khác cho các hạng mục xây lắp, lắp đặt thiết bị và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Gói thầu chính của dự án và được khởi công đầu tiên là gói thầu số 23 - xây lắp và thiết bị toàn bộ công trình (bao gồm khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công) thuộc Dự án 1 Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, kết nối Sa Pa (Lào Cai) với xã Bình Lư (Lai Châu).

Đơn vị trúng thầu là liên doanh hầm Hoàng Liên (gồm các doanh nghiệp như Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thanh Tuyền, Công ty Trách nhiệm hữu hạn số 10 Lai Châu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng).

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết để chuẩn bị cho lễ khởi công, Tập đoàn Đèo Cả với vai trò là đơn vị đứng đầu liên danh đang rất quyết tâm, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Lai Châu để chuẩn bị chi tiết chương trình, huy động đầy đủ nhân lực và các máy móc, thiết bị cho lễ khởi công.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày khởi công vào 19/12.

Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên là dự án giao thông đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Bắc, mở ra động lực mới để phát triển du lịch, thương mại, logistics, mở rộng không gian liên kết vùng giữa Lai Châu-Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc, thúc đẩy giao thương, an ninh quốc phòng vùng biên giới.

Lễ khởi công dự án vào ngày 19/12 tới đây, không chỉ là một dấu mốc kỹ thuật mà còn là ngày hội của người dân hai địa phương Sapa (Lào Cai) và Bình Lư (Lai Châu), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

