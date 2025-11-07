Lai Châu sắp khởi công dự án hầm đường bộ Hoàng Liên dài 8,8km

Tỉnh Lai Châu vừa có văn bản hoàn tất thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 23 thuộc Dự án 1 - hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Đơn vị trúng thầu là liên doanh hầm Hoàng Liên (gồm các doanh nghiệp như Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thanh Tuyền, Công ty Trách nhiệm hữu hạn số 10 Lai Châu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng & Thương mại Khánh Hưng).

Giá trúng thầu là hơn 2.628 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày (24 tháng).

Dự án sẽ được làm lễ khởi công ngày 19/12/2025. Đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu.

Theo Quyết định số 256/QĐ-BQLDA ngày 4/11/2025, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, với giá gói thầu hơn 2.759 tỷ đồng.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ, thương thảo hợp đồng, Liên danh Hầm Hoàng Liên được công nhận trúng thầu với giá trị hơn 2.628 tỷ đồng, thấp hơn giá mở thầu 131 tỷ đồng.

Lai Châu sắp khởi công dự án hầm đường bộ Hoàng Liên với số vốn hơn 2.600 tỷ đồng. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Trước đó, ngày 14/3/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND phê duyệt dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên với tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, trong đó phần thuộc địa phận tỉnh Lai Châu chiếm 3.210 tỷ đồng.

Dự án được phân chia làm hai hợp phần: Dự án 1 do Lai Châu làm chủ đầu tư và Dự án 2 do tỉnh Lào Cai triển khai giải phóng mặt bằng.

Dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương dự kiến 2.500 tỷ đồng (bố trí trong giai đoạn 2021-2025). Ngân sách tỉnh Lai Châu dự kiến 710 tỷ đồng (bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 230 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 là 480 tỷ đồng).

Hầm đường bộ Hoàng Liên có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8km, gồm hầm chính dài 2,63km, hầm phụ dài 2,65km, cùng 11 cây cầu và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Hầm chính được thiết kế với hai làn xe cơ giới, bề rộng 9,75m, kết cấu bêtông cốt thép vĩnh cửu, đáp ứng tiêu chuẩn hầm xuyên núi cấp đặc biệt.

Ông Mai Khắc Phượng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu cho biết sau khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý dự án đang hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng, chuẩn bị mọi mặt về nhân lực, vật lực… để khởi công đúng dự kiến, phấn đấu hoàn thành, thông xe kỹ thuật theo tiến độ dự án đề ra.

Công trình được kỳ vọng tạo bước đột phá kết nối giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu-Lào Cai, góp phần giảm tải cho quốc lộ 4D vốn quanh co, dốc đứng, thường xuyên bị chia cắt do sạt lở vào mùa mưa lũ.

Đây cũng là dự án giao thông đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Bắc, mở ra động lực mới để phát triển du lịch, thương mại, logistics, mở rộng không gian liên kết vùng giữa Lai Châu-Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc, thúc đẩy giao thương, an ninh quốc phòng vùng biên giới./.

