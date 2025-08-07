Hầm đường bộ mở rộng nối Hà Tĩnh và Quảng Trị hoàn thành vào cuối năm nay

Các nhà thầu thi công Dự án hầm Đèo Ngang mở rộng dài 650m xuyên qua dãy núi Hoành Sơn đang nỗ lực bám sát công trường, làm tranh thủ ngày và đêm để đưa công trình về đích vào cuối năm nay.

Được khởi công từ đầu năm 2025, đến nay, theo ông Lại Xuân Khoa, Trưởng ban An toàn thi công hầm đường bộ Đèo Ngang (Công ty Cổ phần Sông Đà 10), ngày 16/7 vừa qua, đơn vị đã kích hoạt mìn phá dỡ những khối đá cuối cùng, chính thức thông hầm Đèo Ngang mở rộng xuyên qua dãy núi Hoành Sơn.

“Việc đào thông hầm vượt tiến độ một tháng so với yêu cầu đề ra, giúp công tác điều phối phương tiện, vật tư vật liệu có thể đi xuyên qua hầm thay vì phải di chuyển đường vòng, góp phần rút ngắn tiến độ, đưa công trình vào khai thác vào cuối năm nay,” ông Khoa nhấn mạnh.

Ngay sau đó, các cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Sông Đà 10 tất bật, bắt tay ngay vào đổ những block bê tông phần thân hầm với chiều dài 555m

Cụ thể, đơn vị đã huy động 120 công nhân, kỹ sư và hơn 40 thiết bị máy móc làm “3 ca, 4 kíp” để thi công 57 block đốt hầm, bình quân 2 ngày sẽ xong một đốt hầm bê tông

“Công ty Cổ phần Sông Đà 10 là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thi công các hầm nhà máy thủy điện vốn có tính kỹ thuật và đặc thù cao hơn rất nhiều so với hầm đường bộ. Do đó, khi được giao làm nhà thầu thi công hầm đường bộ Đèo Ngang mở rộng, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo công nhân, lao động tranh thủ từng ngày để đẩy tiến độ dự án, nhằm về đích vào cuối năm nay,” ông Khoa nhấn mạnh.

Kể về những khó khăn trong quá trình thi công dự án, vị Trưởng ban An toàn thi công hầm đường bộ Đèo Ngang mở rộng cho biết, dự án bị chậm bàn giao mặt bằng phía Nam của hầm Đèo Ngang tới 2 tháng. Vì thế, khi nhận được mặt bằng sạch, công nhân nhà thầu đã làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đó là “làm ngày không, tranh thủ làm đêm”, nhằm bù lại tiến độ.

Ngoài ra, dự án triển khai thi công cũng phải tính toán kỹ càng đến vấn đề an toàn lưới điện khi ngay trên đỉnh hầm là hai đường dây 500kV và quá trình nổ mìn thi công mở rộng hầm cũng phải đảm bảo an toàn, tránh phát sinh những sự cố về vận hành, khai thác ống hầm hiện tại.

Công nhân đang thi công lắp vỏ hầm Đèo Ngang mở rộng. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Là nhà thầu đảm nhận thi công 2 cầu nối với hầm đường bộ Đèo Ngang mở rộng, ông Phạm Văn Tuấn, cán bộ phụ trách kỹ thuật Công ty Cổ phần Công trình Long Hưng cho biết, cầu Đồng Bò (dài 171,1m) và cầu Đồng Mười (dài 43,2m) được thi công từ giữa tháng Ba vừa qua, đến nay đã hình thành trụ và đang thi công xà mũ cầu.

“Tiến độ dự án các cầu và đường dẫn hiện đang bám sát kế hoạch đề ra. Nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành đồng thời với ống hầm Đèo Ngang mới để khai thác vào cuối năm nay,” ông Tuấn quả quyết./.

Hầm Đèo Ngang mở rộng được khởi công ngày 13/1, có giá trị 219 tỷ đồng và mục tiêu hoàn thành, khai thác vào cuối năm nay. Hầm có chiều dài 650m, phần thân hầm dài 555m, rộng 10,5m với 2 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tuyến hầm xuyên dãy núi Hoành Sơn thuộc địa phận phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) và xã Phú Trạch (Quảng Trị). Sau khi hoàn thành, tuyến Quốc lộ 1 sẽ có tổng cộng 2 ống hầm, 4 làn xe, góp phần giảm tải cho hầm hiện hữu và nâng cao năng lực lưu thông trục Bắc-Nam.

