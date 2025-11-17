Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn

Ngày 17/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến đường đèo Prenn, đoạn km224+600-km224+700 (thuộc phường Xuân Hương-Đà Lạt) sau khi tuyến đèo này bị sạt lở nặng vào sáng cùng ngày.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu áp dụng ngay biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả sạt lở như cắm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt trượt đến nơi an toàn.

Đồng thời, tổ chức trực ban tại công trình 24/24; quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình; tổ chức phân luồng giao thông, thực hiện xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý, sửa chữa, đảm bảo giao thông trước mắt, không ách tắc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng duy trì thực hiện cảnh báo tại tuyến đèo Prenn, diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, phối hợp với chủ đầu tư công trình và các đơn vị khảo sát, đề xuất phương án xử lý để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; đồng thời giao Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời, sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực chân đồi, núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm thuộc khu vực sạt lở nêu trên.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng các đợt mưa lớn, khoảng 9 giờ sáng 17/11, tuyến đường đèo Prenn hướng từ Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ Km224+600-Km224+700 đã xảy ra sạt lở khoảng 7,5 m bề rộng mặt đường và tường chắn taluy âm.

Chính quyền địa phương nhận định, khu vực này có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không kịp thời có biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Trước đó, sáng 17/11, tuyến đèo Prenn (cửa ngõ lên Đà Lạt, Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng tại vị trí gần cầu Đatanla (thuộc đoạn giữa đèo Prenn).

Tại khu vực này cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn kéo dài trên mặt đường, có nguy cơ sạt lở tiếp trong những ngày tới.

Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chốt chặn hai đầu, phân luồng giao thông, điều tiết các phương tiện lưu thông theo đèo Mimosa hoặc đèo Sacom (Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) thay thế cho đèo Prenn./.

Lâm Đồng: Đèo Prenn lên Đà Lạt sạt lở nặng, ngừng lưu thông hai chiều Vụ sạt lở nghiêm trọng tại vị trí trí K224 + 854 (gần cầu Đatanla) không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng khiến tuyến đèo này phải tạm dừng các phương tiện lưu thông cả hai chiều.