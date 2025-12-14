Thời tiết ngày 14/12: Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 14/12 khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Tối và đêm 13/12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 30mm.

Ngày và đêm 14/12, khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Từ đêm 14/12, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/12 Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Sóng biển cao 4-6m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 15/12, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-6m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các vùng trong cả nước như sau:

Hà Nội có nhiệt độ từ 12-21 độ C, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.

Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C. Có mưa vài độ C nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi và trung du 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có mưa vài nơi, riêng khu vực Nam đồng bằng sáng sớm có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21-24 độ C, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3./.

Đêm 13/12: Từ Nghệ An đến Huế có mưa vừa mưa to, Tây Bắc Bộ rét đậm, rét hại Đêm 13/12 và ngày 14/12, khu vực Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.