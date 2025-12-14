Gian nan cuộc chiến phòng chống tội phạm mua bán người

Để nâng cao nhận thức cho nhân dân về loại tội phạm mua bán người, công tác tuyên truyền, giáo dục được xác định là khâu đột phá để nâng cao nhận thức cho người dân về tội phạm mua bán người.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp. Loại tội phạm này không chỉ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người và phẩm giá của mỗi cá nhân, mà còn tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Để nâng cao nhận thức cho nhân dân về loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, công tác tuyên truyền, giáo dục được xác định là khâu đột phá để nâng cao nhận thức cho người dân về tội phạm mua bán người.

Nếu trước đây, nạn nhân của tội phạm buôn bán người thường chỉ là công dân của Việt Nam bị buôn bán sang các nước khác thì giờ đây, nạn nhân của tội phạm buôn bán người còn có cả công dân của các nước khác bị buôn bán sang Việt Nam để đến nước thứ 3.

Để mỗi người dân có trách nhiệm trong cuộc chiến phòng chống tội phạm mua bán người, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã thường xuyên tổ chức các tổ công tác xuống từng địa bàn khu dân cư, từng gia đình, trường học để phổ biến các phương thức, thủ đoạn mới mà tội phạm buôn người sử dụng để lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân.

Đặc biệt tập trung tuyên truyền tại các nhà trường để giáo viên, học sinh hiểu rõ và là những tuyên truyền viên trực tiếp hiệu quả lan tỏa thông tin tích cực đến cộng đồng./.