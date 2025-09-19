Cà Mau: Bản án thích đáng cho các đối tượng mua bán người, không tố giác tội phạm

Ngày 19/9, Tòa án Nhân dân Khu vực 6 - Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Huỳnh Thị Ngọc Thảo (sinh năm 1995, trú ấp Nhà Thờ, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau), Hoàng Văn Cường (sinh năm 1995, trú thôn Làng Lầm, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Mua bán người” và tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 150 và điểm c, đ khoản 2 Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị cáo Lê Quang Tý (sinh năm 1989, trú Khóm 7, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), Quách Thị Hoa (sinh năm 1985, trú khóm Vĩnh An, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau), Thạch Thị Phết (sinh năm 1975, trú ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) và Thạch Thị Xuân Mai (sinh năm 1981, trú khóm Bờ Tây, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi.”

Các bị cáo Thạch Thương (sinh năm 1967), Thạch Thị Quết (sinh năm 1969), Thạch Hoàng (sinh năm 1974), Thạch Hiêl (sinh năm 1987) và Thạch Thị Diễm (sinh năm 1995) cùng cư trú ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm” quy định tại khoản 1 Điều 390 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xác định: Với động cơ vụ lợi, xem thường pháp luật, danh dự, nhân phẩm người khác, vào tháng 8/2023; tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (nay là phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), các bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo, Quách Thị Hoa, Lê Quang Tý thỏa thuận với Thạch Thị Xuân Mai và Thạch Thị Phết đưa 2 em T.M.P và T.T.M.D sang Trung Quốc kết hôn với người nước ngoài để nhận tiền.

Khi đến Lạng Sơn, Huỳnh Thị Ngọc Thảo cùng với Hoàng Văn Cường đưa hai em sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Thời điểm này, cả 2 em T.M.P và T.T.M.D đều chưa đủ 16 tuổi; đến ngày 20/4/2024, T.M.P được trả về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng; còn T.T.M.D hiện chưa xác định được ở đâu.

Trước đó, vào tháng 5/2023, bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo cũng đưa ra thông tin gian dối với nạn nhân T.T.T.L về lao động, việc làm tại Trung Quốc (việc nhẹ lương cao); sau khi được bị hại đồng ý, 2 bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo và Hoàng Văn Cường đưa T.T.T.L sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Ngay khi đến Trung Quốc, Thảo cùng Trương Xuân Phúc dùng thủ đoạn môi giới hôn nhân nhiều lần bán nạn nhân T.T.T.L cho người Trung Quốc làm vợ.

Thời điểm này, T.T.T.L là người đủ 18 tuổi; đến ngày 15/3/2024 T.T.T.L bị trục xuất về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Đối với hành vi không tố giác tội phạm, các bị cáo Thạch Hoàng, Thạch Thương, Thạch Thị Quết, Thạch Hiêl và Thạch Thị Diễm tuy biết rõ Thạch Thị Phết thỏa thuận đưa cháu T.T.D.M là người dưới 16 tuổi sang Trung Quốc để nhận tiền nhưng không tố giác dẫn đến nạn nhân bị đưa ra khỏi biên giới sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch và đến nay chưa về Việt Nam, không xác định được ở đâu.

Với các hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo: Huỳnh Thị Ngọc Thảo và Hoàng Văn Cường 22 năm tù về 2 tội danh “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”; bị cáo Lê Quang Tý 13 năm tù, Quách Thị Hoa, Thạch Thị Phết, Thạch Thị Xuân Mai mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; các bị cáo Thạch Thương, Thạch Thị Quết, Thạch Hoàng, Thạch Hiêl và Thạch Thị Diễm mỗi bị cáo 3 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”./.

