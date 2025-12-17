Multimedia
Bắt đối tượng buôn 15.000 viên ma túy tổng hợp

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/12/2025, tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Sáng 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt một đối tượng mua bán trái phép ma túy từ tỉnh Hà Tĩnh trung chuyển qua Nghệ An để đưa đi các địa bàn tiêu thụ, thu giữ 15.000 viên ma túy tổng hợp; 4,585 gam ma túy đá và 01 khẩu súng ngắn.

