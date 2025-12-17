Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.

Trái Đất đang tiến dần tới một “điểm bùng phát” đáng báo động của cuộc khủng hoảng khí hậu, khi chỉ trong vài thập kỷ tới sẽ có hàng nghìn sông băng tan biến mỗi năm và đến cuối thế kỷ chỉ còn lại một phần rất nhỏ, nếu như nhân loại không kịp thời hãm đà nóng lên toàn cầu.

Đây là nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Climate Change cho thấy chính sách khí hậu của các chính phủ sẽ quyết định quy mô của thảm họa.

Thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát. Hơn nữa, chỉ vài độ C cũng đủ tạo nên sự khác biệt giữa việc bảo tồn gần 50% số sông băng của thế giới vào năm 2100, hay chỉ có thể giữ lại chưa tới 10%.

Hiện Trái Đất đang mất khoảng 1.000 sông băng mỗi năm nhưng tốc độ này được dự báo sẽ tăng nhanh khi Liên hợp quốc cảnh báo thế giới nhiều khả năng sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C chỉ trong vài năm tới.

Với kịch bản các chính sách hiện hành dẫn tới mức tăng 2,7 độ C, sẽ có khoảng 3.000 sông băng biến mất mỗi năm trong giai đoạn 2040-2060./.