Đồng Tháp: Đầu tư hơn 330 tỷ đồng chống xói lở bờ biển Gò Công

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu vừa ký Quyết định phê duyệt dự án xói lở bờ biển Gò Công (đoạn từ cầu Rạch Bùn đến Đèn Đỏ), huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Theo quyết định, dự án được xây dựng trên địa bàn hai xã Tân Điền và xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng công trình nhằm đồng bộ, phát huy hiệu quả với đoạn đã đầu tư, chống sạt lở bờ biển, tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn, đảm bảo an toàn và tài sản cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, giảm thiệt hại do thiên tai.

Đồng thời, dự án phát triển bền vững tiềm năng du lịch, kinh tế biển, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ an ninh quốc phòng, góp phần thu hút đầu tư và phát triển du lịch, kinh tế biển của tỉnh.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng gồm: Đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía Bắc đến cống Rạch Bùn), tuyến đê giảm sóng chiều dài khoảng 5.789m; Số lượng đê giảm sóng 28 đê; chiều dài đê giảm sóng 200m; cao trình đê giảm sóng +2,30; Khoảng cách giữa 2 đê giảm sóng 7m.

Đoạn 2 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía Nam kéo dài về phía cửa Tiểu), tuyến đê giảm sóng chiều dài khoảng 1.028m; đê giảm sóng bằng cấu kiện TC1 3m 5 đê; chiều dài đê giảm sóng 200m; cao trình đê giảm sóng +2,30; khoảng cách giữa 02 đê giảm sóng 7m.

Theo thiết kế, đê giảm sóng kết cấu rỗng bằng cấu kiện bêtông cốt thép đặt xa bờ lắp ghép lại thành tuyến đê giảm sóng. Đê giảm sóng, mỏ hàn phía trong bằng cấu kiện giảm sóng TC1: Chiều cao cấu kiện là 3m đối với mỏ hàn và 3m ÷ 4m với đê giảm sóng, mỏ hàn ngoài bằng cấu kiện TC2; cấu kiện chế tạo bằng bê tông cốt thép M60Mpa.

Cấu kiện được bố trí trên bè cừ tràm và vải địa kỹ thuật chống lún, lớp đá dăm có tác dụng tạo mặt phẳng và ma sát trong quá trình lắp đặt cấu kiện như tăng ổn định của công trình.

Đá hộc bố trí trước và sau công trình có tác dụng chống xói chân công trình do sóng phản xạ và tăng cường khả năng ổn định trượt, lật cho cấu kiện giảm sóng.

Đai rừng phòng hộ bị sóng biển xâm thực ngày một mỏng dần, có nguy cơ bị xóa sổ. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Ngoài xây dựng tuyến đê giảm sóng, dự án còn tiến hành sửa chữa mặt đê hiện hữu với chiều dài mặt đê 2.500m; chiều rộng mặt đê 7,5m.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông, trên tuyến đê, dự án đầu tư các hạng mục như: bố trí gờ chắn kết hợp tạo cảnh quan du lịch phía biển và phía đồng, bố trí vạch sơn phân chia tim đê.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư xây dựng gần 336 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; trong đó, vốn ngân sách Trung ương 281 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án trong 4 năm, từ năm 2025 đến năm 2028.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, tổ chức triển khai thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Việc đầu tư, thanh quyết toán kết thúc dự án, thực hiện đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu hiện hành.

Hiện nay, trong tuyến đê biển dài 21,2km trên địa bàn xã Gò Công Đông còn khoảng trên dưới 7km chưa được kè biển. Do đó, việc đầu tư dự án Xói lở bờ biển Gò Công (đoạn từ cầu Rạch Bùn đến Đèn Đỏ) để kết nối toàn tuyến nhằm đảm bảo sự ổn định của hành lang ven biển.

Tuyến đê biển Gò Công bảo vệ gần 63.000ha đất tự nhiên; trong đó, có khoảng 43.000ha đất canh tác của các địa phương vùng duyên hải phía đông nằm trong dự án ngọt hóa Gò Công, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản Nhà nước cùng khoảng 600.000 hộ dân trước thiên tai, mưa bão hàng năm./.

Cận cảnh bờ biển Quảng Trị bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng Tình trạng biển xâm thực và sạt lở bờ biển tại khu vực cửa sông Lý Hòa và dọc bờ biển xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đời sống người dân...